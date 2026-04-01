Florencia Peña lamentó la falta de ficción, pero dejó abierta la vuelta de Casados con hijos

Florencia Peña se sumó a las voces del espectáculo que cuestionan la actual situación de la industria del espectáculo y la falta de ficciones, tanto en la televisión como en las plataformas, aunque en la misma entrevista dejó abierta la puerta a la vuelta de Casados con hijos y se refirió a su relación con Érica Rivas, la única actriz que no adhirió a la versión teatral que hicieron en los últimos años.

"Es un momento muy difícil. No somos la única industria complicada. Pero la nuestra se resiente mucho cuando hay crisis. La gente el entretenimiento es lo primero que deja de lado y nosotros tenemos una crisis muy grande en la televisión abierta, porque ya no existe la ficción", señaló Peña ante un móvil de Puro Show. "Y las plataformas también están en crisis ahora, no se está haciendo mucho. Así que está dura la cosa", describió.

La actriz inclusive confirmó la definición de su colega Nancy Duplá, en relación a que la televisión para los actores y actrices "está muerta". "Yo estoy haciendo streaming. La estoy pasando bomba y nos está yendo increíble, pero estoy haciendo streaming", reflexionó ante las cámaras de El Trece.

Peña venía de ser consultada en relación a una posible vuelta de la versión argentina de la sitcom que protagonizó con Guillermo Francella. "Ganas siempre hay de hacer ficciones, estoy viendo cómo acomodar todo", deslizó. Aunque no se animó a confirmar nada. "Ni niego ni afirmo", fue la frase que entusiasmó al público. "Cuando tenga algo para contar, lo voy a cantar", agregó.

El elenco de Casados con hijos en su vuelta al teatro.

Sobre la posibilidad de hacer una versión que sea vertical, como en las actuales ficciones hechas para celulares, la conductora aceptó que "no es un formato que conozca" y se autodefinió como "jurásica", pero tampoco se negó a la posibilidad. "Empecé cuando no existía Internet y acá estoy haciendo streaming. Me voy adaptando a todo", señaló.

Su relación con Érica Rivas

"Siempre dije que a mí trabajar con Érica siempre me gustó, es alguien a quien admiro", remarcó Peña sobre quien fuera compañera suya en Casados con hijos. "Sería hermoso, pero no hay nada", insistió, como para no generar falsas expectativas. Ante la presión de la prensa para saber cómo estaba la situación con ella, tuvo que indicar que tienen "una linda relación", y que "hace bastante" que tienen diálogo, pero se negó a contar más que eso.

Érica Rivas no fue parte de la vuelta al teatro de Casados con hijos.

"Yo dije que cuando uno tiene una charla con alguien no necesita salir a contarla. Yo lo que hablé con Érica son cuestiones personales como cualquier persona. Me parece que en este momento hay una necesidad de que si somos personas famosas salga a la luz. Lo que yo haya hablado con ella es una cuestión nuestra", concluyó.