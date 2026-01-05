Maxi López habló de su estreno en Olga y explicó por qué no quiere cerca a Wanda Nara

En las últimas horas, Maxi López se convirtió en noticia por su sincera entrevista con Marley para el programa Por el Mundo, en la que sorprendió no solo al mostrar Suiza, el país donde vive actualmente, sino también porque su esposa, Daniela Christiansson, se animó a hablar frente a cámara.

Si bien la charla tuvo momentos de ternura al repasar la historia de amor de la pareja, lo que realmente llamó la atención fue el motivo por el cual el ex futbolista decidió que su mujer no mantenga una relación cercana con su ex, Wanda Nara.

Maxi López llegó a Argentina

El vínculo entre López y la conductora de MasterChef estuvo marcado durante años por denuncias y acusaciones mediáticas. Sin embargo, tras la separación con Mauro Icardi, lograron retomar una buena relación y priorizar el bienestar de sus tres hijos en común.

A pesar de la buena onda, el empresario prefirió que su ex y su actual pareja no sean íntimas, aunque hayan compartido algún que otro evento familiar: "Es que a Wanda es mejor así. Con ella siempre hay que tener cierta distancia , es recomendable porque sino la tenemos acá. Está bueno llevarse bien por los chicos pero ahí", dijo Maxi luego de que Daniela reconociera que no es muy cercana.

El deportista aclaró que los encuentros entre ambas fueron limitados: "Se han cruzado en los cumpleaños de los chicos más que nada, en fiestas familiares, pero bien. Lo justo y necesario ".

La entrevista con Marley fue grabada a fines de diciembre, cuando Maxi López esperaba el nacimiento de su quinto hijo. Este lunes, con Lando ya fuera de la panza, arribó a Buenos Aires para retomar las grabaciones de MasterChef y estrenarse en el mundo del streaming con un programa en Olga.

A través de videollamada, Maxi López contó que días estará en Sería Increíble

La jornada arrancó con las transmisiones del canal desde Mar del Plata, pero el mediático no estuvo en el primer programa de Sería Increíble. A través de una videollamada contó que disfrutó el parto de su hijo, que volvió a cortar el cordón umbilical y que ya se encuentra en su casa practicando para MasterChef y estudiando para el stream.

"Tengo que estar dos días en Buenos Aires y después me voy el 8 y 9 de enero y todo el fin de semana", dijo Maxi López sobre su rutina y rápidamente confesó que es "buen organizador de situaciones", por lo que ya piensa en salir de fiesta con el equipo.