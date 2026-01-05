Sin nombrarla, Wanda Nara le dio un consejo de vida a la China Suárez: "Nada más digno que..."

Como acostumbra, Wanda Nara comenzó el 2026 con días intensos, en medio de rumores de infidelidad por parte de su novio, Martín Migueles, y alguna que otra indirecta de su ex, Mauro Icardi. Sin embargo, la mediática se llamó a silencio por unos días y regresó a las redes más picante que nunca.

Mientras en los medios se filtraban conversaciones de su pareja con Claudia Ciardone y se hablaba de una complicación legal de la conductora vinculada a la causa de su ex abogado, Nicolás Payarola, ella decidió disfrutar de sus hijos y presumirlos en su casa de Uruguay, donde además se la vio de compras con las más pequeñas. Pero las vacaciones llegaron a su fin: " Chau Uruguay. Vuelta al trabajo ", escribió, acompañando la frase con un emoji de la bandera del país vecino y otro de una cámara de grabación.

Wanda Nara se despidió de Uruguay para cumplir con sus contratos laborales

Luego de mostrar su regreso en avión privado y ya instalada en el Chateau Libertador, Wanda lanzó una indirecta que muchos interpretaron como dirigida a la China Suárez: "La felicidad de volver a mi trabajo como se las explico, jamás dejen nada por nadie ", comenzó.

El mensaje llegó justo un día después de que la China fuera tendencia en redes sociales por posar frente a un espejo similar al de la Bad Bitch, con un conjunto cuadrillé. Lo que llamó la atención es que la actriz se mostró sola en su casa de Turquía, ya que Icardi viajó para jugar un partido con el Galatasaray.

"No hay nada más digno que vivir tu propia vida", cerró picante la historia de Nara. Lo cierto es que la frase llegó luego de que, en Año Nuevo, los cibernautas pusieran en el ojo de la tormenta a la pareja, ya que la ex Casi Ángeles habría imitado un look de Wanda e incluso habría usado mal su costoso vestido rojo, en un intento por copiarla a la perfección.

El drama con Migueles

Si bien Wanda Nara se mostró en la tranquilidad de su hogar y enfocada en el regreso de las grabaciones de MasterChef, lo cierto es que las horas previas estuvieron marcadas por un fuerte cruce entre Migueles —quien la acompañaba— y un periodista.

En su vuelta a Buenos Aires, Wanda Nara se mostró más picante que nunca y no se salvó ni la China Suárez

Todo comenzó cuando el cronista uruguayo Gustavo Descalzi se acercó a la camioneta de la Bad Bitch con la intención de hacer algunas preguntas. Sin embargo, fue interceptado por el novio: "¿Te hacés el gracioso en la puerta de la casa de Wanda? Ahora te la vas a ver conmigo . Termino esto y te voy a buscar", le dijo Migueles al movilero, que intentaba calmarlo sin éxito.

Luego de que la escena se viralizara, el periodista habló con Infama, donde contó que Wanda le pidió que no filmara a sus hijas ante la posibilidad de recibir una nueva demanda de Mauro Icardi. Por ese motivo, optó por acercarse a Migueles, quien lo recibió de mala manera: "Lo fui a saludar y ya me atendió mal. Ni siquiera me tiró la mano. Después, cuando hablo con un paparazzi, me dijo ' Ojo que está chinchudo '", relató.

"Yo estaba sin cámara. Le había prometido a Wanda que no iba a filmar nada, simplemente para saludarla, para ver si estaba bien. Le quería preguntar un tema y él se metió en la conversación, bien de metido. Y me dice 'Termino esto y te voy a ir a buscar'. Dos veces me dijo", concluyó Descalzi.