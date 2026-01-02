Giannina Maradona blanqueó romance: quién es Guido Sergi, el hombre que le cambió el año

Las últimas noticias amorosas de Giannina Maradona estuvieron vinculadas a sus idas y vueltas con Daniel Osvaldo. Sin embargo, esa historia quedó en el pasado y la mediática decidió comenzar el 2026 blanqueando un nuevo romance que despertó ciertas dudas: ¿Quién es el nuevo novio?

Fue durante la cena y brindis especial de Año Nuevo donde la hija del Diez compartió la primera foto con Guido Sergi, su nuevo novio, cuyos rumores de romance ya venían desde hace un tiempo.

Giannina Maradona blanqueó su nueva relación

A través de historias de Instagram, Gianinna subió una romántica postal abrazada fuerte a su pareja y acompañó la publicación con la canción Lo más Lindo de Pity Fernández: " Cambiaste mi año y así mi vida... Hola mi amor", describió muy enamorada en la romántica imagen. Por su parte, él decidió replicar desde su cuenta en redes ese momento y agregó: "La luna...".

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete mil seguidores, el nuevo yerno de Claudia Villafañe tuvo un paso por el fútbol amateur como delantero en el equipo Defensores de Viedma, y ahora se dedica a los negocios. Específicamente, es empresario gráfico, dueño de una imprenta familiar.

Así como Giannina presume a su hijo en redes, su nuevo novio hace lo mismo con sus dos nenas

A pesar del amor que se tienen, hay algo más que une a los tortolitos: el amor por los hijos que tuvo cada uno con sus anteriores parejas. Mientras la influencer presume a menudo a su hijo adolescente, fruto de su relación con el Kun Agüero, su nuevo novio es padre de dos nenas que también son protagonistas de sus redes sociales: " Mágicas princesas ", las llama.

En Puro Show también dieron información de Guido: "Él tiene 40 años, trabaja con la familia y tiene una imprenta. Jugó en inferiores de chico y después se dedicó a otra cosa, es un chico súper tranquilo. Está separado desde hace mucho tiempo y es papá de dos nenas chiquitas", indicó Carolina Molinari y siguió: "Hace poco cuando se hizo el evento de Olga en homenaje a Maradona, él la acompaña (a Gianinna) pero no quería que se lo viera, se mantuvo muy al margen ", explicó la panelista.

Giannina Maradona en el homenaje de Olga a su padre, el Diego

Esto demuestra que si bien Giannina Maradona blanqueó recientemente, la relación con Guido Sergi ya viene hace un tiempo. Cuando de secretos se trata, la hija del Diego es la primera en guardarlo lejos de los medios y esta no fue la excepción.