Mirtha Legrand destapó su peor pelea con Andrea del Boca: "Nunca más..."

A sus 99 años, Mirtha Legrand volvió a abrir un capítulo incómodo de su historia personal y televisiva: el distanciamiento con Andrea del Boca, quien durante años fue una de las invitadas más frecuentes a su mesa.

En la última emisión de La Noche de Mirtha, La Chiqui repasó el detrás de escena de la ruptura con la ex participante de Gran Hermano, un conflicto que se arrastra desde hace más de dos décadas.

Mirtha Legrand recordó el inicio de su histórico enfrentamiento con Andrea Del Boca

" Todavía siguen instalando que yo le pregunté si estaba embarazada ", aseguró Mirtha, antes de dar su versión de los hechos frente a sus invitados Baby Etchecopar, Belén Francese, Reynaldo Sietecase y Mariana Brey. La conductora recordó la última vez que Del Boca visitó su programa, en el año 2000, en medio de los rumores sobre su embarazo, cuando estaba en pareja con Ricardo Biasotti.

"Yo la noche anterior escuché radio y la escuché a Laura Ubfal que comentó que estaba embarazada. Y justo al día siguiente venía Andrea. Lo primero que le pregunté, me parecía natural", rememoró la diva de los almuerzos, justificando su accionar.

Mirtha y Baby recordando hermoso a Andrea del Boca... pic.twitter.com/luyyJzKYpg — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) April 12, 2026

Sin embargo, la reacción de la actriz no fue la esperada: "Se enojó mucho, le cayó muy mal", reveló Mirtha sobre aquel momento que marcaría un antes y un después.