Nora Colosimo habló del conflicto que involucra a Mauro Icardi, la China Suárez y Benjamín Vicuña: "No me pongo de ningún lado"

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener final. Cuando todo indicaba que el nuevo capítulo iba a estar protagonizado por el enfrentamiento entre el futbolista y Benjamín Vicuña, a raíz de sus comentarios sobre la paternidad del actor chileno, apareció una voz inesperada para opinar de todo: Nora Colosimo, la mamá de Wanda.

La mujer habló en Primicias Ya, el programa conducido por Marina Calabró, y sorprendió desde el comienzo con una postura que dejó a todos atentos. "Tremendo lo que pasó, no me pongo de ningún lado. Me parece feo de ambas partes", expresó Colosimo al ser consultada por el cruce que involucró a Icardi, Vicuña y la China Suárez. La respuesta desconcertó a Calabró, que quiso saber exactamente a qué se refería. Entonces Nora amplió su explicación y apuntó especialmente a lo ocurrido en redes sociales. "Me refiero a cómo los seguidores de Vicuña lo apoyaron, comentando y molestando a Mauro Icardi en su Instagram, pero Benjamín no hizo nada", explicó.

Sin embargo, la madre de Wanda no se quedó únicamente con ese episodio. También fue crítica con la actitud que, según su mirada, mantiene Icardi en medio del interminable conflicto familiar. "No está bueno lo que está pasando, lo que está haciendo. En vez de intentar que esté todo mejor, la cosa está cada vez un poquito peor", sostuvo. El momento más delicado de la entrevista llegó cuando Colosimo habló de sus nietas, Francesca e Isabella, en medio de la disputa que mantiene enfrentados a sus padres.

Según contó, las menores están expuestas a una situación que les resulta difícil de procesar y que inevitablemente repercute en su día a día. "Las chicas leen y ven todo, yo como abuela, trato de compensar su dolor, angustia y molestia", explicó. Hace más de un mes que las niñas no ven a Mauro Icardi, en medio del conflicto que se desencadenó alrededor de los pasaportes en Italia y de las diferentes disputas judiciales que mantienen enfrentadas a las partes. Pero en las últimas semanas otro episodio volvió a poner a las menores en el centro de la escena: la aparición de un video en el que se las ve llorando mientras están junto a Wanda y Nora.

El material generó todo tipo de interpretaciones. Algunas versiones sostuvieron que las niñas habrían sido influenciadas para hablar negativamente de su padre. Incluso circularon frases atribuidas a ellas, entre ellas "Papá no me hizo nada" y "No voy a decir nada porque son unas interesadas, siempre me miente mi mamá". Frente a esas versiones, Nora fue contundente. "Cada uno le da la lectura que quiere darle. No tengo nada más que aclarar, mis nietas llegaron en un estado de shock, alteradísimas, angustiadísimas. Cualquier mamá o abuela, les preguntaría qué les pasó, qué les hicieron o qué les dijeron", sostuvo.

Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

Lo cierto es que Nora aclaró que ella no fue quien realizó la grabación. "La mamá decidió grabar, ese video es muy viejo, ella tuvo la recomendación de que tenía que hacerlo y lo hizo. Por eso, lo presentó en la Justicia para presentarlo como prueba", explicó. Ante la consulta sobre una eventual filtración del material, Colosimo tampoco descartó ninguna posibilidad. "Todo es posible, como nosotras estamos tranquilas, mi hija no presentaría nada que la perjudique a ella", afirmó.

Y dejó en claro que, pese a todas las versiones que circularon, hay información que no está dispuesta a revelar públicamente. "El resto no lo puedo contar porque es lo que las nenas dijeron. Después cada uno le da la lectura que quiera, la verdad la sabemos nosotros", expresó. Por eso, cerró: "Es muy profundo el tema". El enfrentamiento entre Wanda e Icardi acumula capítulos desde hace años y parece haberse convertido en una historia interminable: custodia de las hijas, cuota alimentaria, división de bienes, restitución internacional, divorcio en Italia y una sucesión de cruces públicos que vuelven a encenderse cada vez que parece llegar la calma.

Mauro Icardi se burló de Benjamín Vicuña

Las redes sociales se transformaron en uno de los principales escenarios de esa disputa y, ahora, el conflicto volvió a sumar un elemento especialmente sensible: las propias hijas de la expareja. Pero como si el conflicto familiar no fuera suficiente, Wanda Nara también generó preocupación entre sus seguidores después de compartir imágenes relacionadas con los controles médicos que realiza para cuidar su salud. Su madre decidió llevar tranquilidad y aseguró: "Está muy bien de salud".

Nora explicó que Wanda decidió mostrar ese chequeo porque busca compartir con sus seguidores parte del proceso que atraviesa. "Wanda mostró ese chequeo, que se hace una vez por año, porque no todas las personas tienen acceso a ella como yo, su hermana o su papá y lo quiso compartir con sus seguidoras. Es una persona muy querida, angelada y se preocupan. Por eso, quería que vean que está en tratamiento", detalló.