Ricardo Arjona apareció en la Patagonia muy acaramelado: "Gente buena"

Mientras se prepara para retomar su gira internacional y seguir batiendo récords de convocatoria, Ricardo Arjona eligió uno de los rincones más icónicos del país para hacer una pausa.

Lejos de los escenarios, los aplausos y las luces, el cantante guatemalteco compartió con sus seguidores una serie de imágenes junto a su esposa, Deisy Arvelo, en medio de los paisajes imponentes de la Patagonia.

Ricardo Arjona viajó al sur

"El sur del sur. Cuando el fin del mundo se parece al principio. Gente buena, y lugares que no se olvidan . Calafate, gracias por el cariño", escribió el artista en su cuenta de Instagram.

La frase acompañó un carrete de fotografías que rápidamente despertó la atención de sus fanáticos.

Ricardo Arjona en el sur con su familia

La llegada de Arjona a El Calafate no pasó inadvertida. El músico arribó en un vuelo privado junto a su familia y generó revuelo entre quienes se encontraban en las inmediaciones del aeropuerto. Sin embargo, una vez instalado, apostó por la discreción y el perfil bajo, una constante durante toda su estadía en la localidad santacruceña.

Antes de llegar a El Calafate, el cantante había pasado algunos días en San Carlos de Bariloche. Luego continuó su recorrido por la Patagonia en busca de tranquilidad y contacto con la naturaleza, en una escapada pensada para descansar antes de volver a los compromisos profesionales.

Ricardo Arjona y su mujer en el sur

Durante esos días se hospedó en un hotel cinco estrellas y recorrió algunos de los paisajes más emblemáticos de la región. Entre ellos, el Glaciar Perito Moreno, una de las maravillas naturales más visitadas del país. Allí fue fotografiado junto a Deisy, con quien mantiene una relación desde hace años y comparte a su hijo Nicolás.

Las imágenes muestran a la pareja sonriente frente a la inmensidad del glaciar, en una postal muy distinta a la de los estadios repletos que suele protagonizar el artista. Lejos del personaje público, Arjona se mostró relajado y enfocado en disfrutar del tiempo en familia.

Ricardo Arjona en El Calafate

La escapada se produce en un momento particularmente exitoso para el músico. Tras agotar 14 funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, anunció seis nuevas fechas para julio, alcanzando un total de 20 conciertos en el mismo recinto, una marca que vuelve a demostrar la vigencia de su convocatoria en el país.

Con la Patagonia como escenario y el Glaciar Perito Moreno como telón de fondo, Ricardo Arjona encontró un respiro antes de volver a los escenarios.