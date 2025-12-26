En medio de una oleada de hate, María Becerra contó algo inesperado: "Estoy armando una fundación"

María Becerra vivió un 2035 a puro movimiento: entre las pérdidas de dos embarazos (una de los cuales la llevó al borde de la muerte) y grandes éxitos musicales, la cantante decidió cerrar el año en un viaje Finlandia junto a su pareja, J Rei. En este contexto y en medio de las vacaciones, salió a responder algunas críticas.

A los pocos días de llenar dos River con un show 360, la artista armó las valijas y emprendió viaje a tierras nórdicas. La suerte estuvo de su lado, mientras algunos están días para poder ver auroras boreales, la pareja lo pudo disfrutar en su primer día allí.

María Becerra y su novio en Finlandia

Si bien muchos fanáticos la felicitaron por su cierre de año, otros se mostraron indignados e incluso largaron comentarios irónicos por la decisión de vacacionar fuera del país: "¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que había cosas re piolas?", escribió uno usuario.

Entre los tantos comentarios de ese estilo, este se hizo viral porque Becerra decidió contestar y aclarar algunas cosas: "Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 argentinos, Rodri. Amo a mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país ", comenzó.

María Becerra se cansó del hate y respondió con altura

La "Nena De Argentina" decidió ubicar en su lugar a quienes dudan de su orgullo nacional: "Llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy. ¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los hue... a mí? Contame, que me re interesa".

A pesar de la contundencia de su respuesta, el usuario le retrucó con un escueto: "Soy un hombre de palabra. Fin". María no se quedó callada y volvió al cruce: "Mi enojo no fue una reacción desde el ego, sino una respuesta frente a la ignorancia con la que hablaste. Por cierto, no contestaste mi pregunta, Rodri. ¿Tenés algo más interesante que decir o solo te sabés la de 'zurdita' ?".

Las respuestas de Becerra se viralizaron rápidamente en otras plataformas e incluso muchos usuarios festejaron su reacción y recordaron que precisamente este año, ella y su novio recorrieron algunas provincias en un motorhome.

Pese a las críticas, María Becerra volvió a postear momentos de su viaje: un video bailando en medio de la nieve con ropa adecuada para pasar las bajas temperaturas y arriba de una moto encendieron las redes.