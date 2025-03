Contó su trágica historia de infidelidad y consiguió el consuelo de Lanús: "Escuchamos pero no juzgamos"

¿A quién no le gusta el chisme y más si se trata de amor y terceras en discordia? En este contexto, una usuaria adelantó que tenía un historia que contar sobre por qué no se casaría con su novio al que días atrás había presumido felizmente en su cuenta de X. Así, las redes sociales se sacudieron en un sin fin de debates y con la intervención del Club Atlético Lanús.

La usuaria, identificada como @_lulimartini, relató cómo descubrió que su pareja le fue infiel y además llevó a su amante a la cancha, una doble traición ya que su actual pareja era aficionada del fútbol y fue ella quien lo llevó por primera vez al estadio: "Mi ex (¡¡Nos estábamos x casar!!) y la novia con la que me cagaba hace 2 años. Ese domingo debería estar conmigo en Cancún de luna de miel, pero estaba en la cancha (a la cual fue siempre con mi familia) de paseo con la negri. Por suerte tengo a mis amigos que se encargaron de que la pase mal", comenzó.

La historia de infidelidad de una hincha de Lanús se hizo viral

Al ver el repentino interés de la gente, la joven decidió ampliar la historia: "Bueno, procedo con el chisme. 1 de marzo, muy tranquila en mi despedida de soltera, me llega un mensaje de la mina en cuestión, ¡¡contándome que hacía dos años salía con mi ex!! Me mandó fotos, pruebas, todo. Imagínense mi cara en ese momento", se puede leer que escribió la aplicación de notas de su celular donde continua: "Le hablo a él, le digo que me enteré de todo y que tenemos que hablar. A todo esto, yo estaba con mis amigas por salir y él estaba con mis amigos en su casa. Cuestión, el chabón entra en crisis y mis amigos lo traen a casa sin entender lo que estaba pasando. Acá los detalles están de más, hablamos un toque y todo era llanto y dolor . Cabe aclarar que en ningún momento ni mis amigos ni mi familia le tocaron un pelo, aunque se lo re merecía, pero se manejó todo de una forma muy decente".

La joven explicó que su casamiento por civil estaba organizado para el 6 de marzo y la fiesta para el día siguiente, con todo ya planeado y pagado. Sin embargo, decidió suspenderlo de inmediato: "Pero aunque eso fue una cagada, el chabón la siguió cagando. Desde ese 1ro de marzo hablamos un par de veces y hasta la semana pasada estuvo pidiéndome perdón a mí, a toda mi familia y la suya, jurando que estaba equivocado, diciendo que tenía que cambiar, que se había arruinado la vida con esa mina y bla bla", escribió. Eso sí, lo que no estuvo dispuesta a cancelar fue la luna de miel a Cancún, a la cual fue con sus amigas.

La respuesta del Club Atlético Lanús a la historia de una de sus hinchas

Al llegar de sus paradisíacas vacaciones, la hincha de Lanús relató que su ex novio fue visto en la tribuna con la mujer con la que le había sido infiel, celebrando cada gol del club en la victoria 4-1 ante Instituto por el Torneo Apertura: "Obviamente, terminó pasando lo que era de esperar: se cruzó a mis hermanos y a mis amigos mientras se chapaba a la mina y jugaba a la familia feliz en cada gol. Lo cagaron a piñas porque lo tenía merecido hace bastante", contó.