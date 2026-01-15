ANAC labra actas de infracción contra Flybondi por cancelaciones masivas pero todavía no confirmaron multas

Finalmente y tras cientos de denuncias, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tomó medidas contundentes contra la aerolínea low cost Flybondi. En las horas el organismo elaboró actas de infracción debido a la cancelación de vuelos comerciales sin notificación previa y a reiterados reclamos de pasajeros por incumplimientos en el servicio.

Si bien estas acciones podrían derivar en sanciones económicas o incluso en la suspensión temporal de operaciones, hasta el momento no se aplicaron multas. Desde la ANAC, que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, enfatizaron en que los reclamos de los usuarios, recibidos a través de su sitio web oficial, fueron clave para identificar las irregularidades.

Flybondi

Estas denuncias, que reflejan una posible vulneración de derechos, permitieron a los funcionarios habilitados constatar conductas inapropiadas por parte de Flybondi. Las actas de infracción, según se informó, son el primer paso de un sumario administrativo que podría desembocar en sanciones económicas o incluso en la revocación temporal de la autorización para operar .

Sin embargo, lo que más preocupa es el impacto directo en los pasajeros. Durante los últimos días, más de 22.000 personas se vieron afectadas por las cancelaciones masivas de Flybondi, que suspendió 125 vuelos regionales entre el jueves pasado y el lunes 12. Solo este lunes, 20 de los 76 vuelos programados fueron cancelados, mientras que el domingo anterior otros 20 vuelos no despegaron. La situación fue aún más crítica el martes siguiente, cuando se suspendieron 24 de los 47 vuelos previstos.

El comunicado de la ANAC

La reacción de los pasajeros no se hizo esperar. Cientos de personas quedaron varadas durante horas en los aeropuertos, esperando respuestas y la reprogramación de sus viajes. Desde la empresa, justificaron las cancelaciones argumentando que " la programación de vuelos se vio afectada en los últimos días por cuestiones operativas y de disponibilidad de flota ". No obstante, aseguraron que la situación comenzaría a normalizarse con la incorporación de cuatro aviones recientemente adquiridas.

En este contexto, la ANAC subraya que el procedimiento sancionatorio contra Flybondi no es un caso aislado. "La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. El mecanismo de labrado de actas (...) había quedado sin aplicación desde el año 2020", afirmó el organismo en su comunicado. Según explicaron, esta política busca garantizar que las aerolíneas cumplan con los servicios comprometidos y prioricen los derechos de los pasajeros.