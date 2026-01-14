Saluden a la clase media que se va: cuánto se necesita para no caer en la línea de la pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los datos correspondientes a diciembre de 2025, revelando los costos de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), indicadores clave para medir la pobreza y la indigencia en el país.

Según el informe, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.308.713 para no caer en la pobreza y $589.510 para evitar la indigencia . Estas cifras, reflejan una realidad económica alarmante, contrastan con el optimismo del gobierno de Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo por la desaceleración inflacionaria.

2025: LA INFLACIÓN MÁS BAJA DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS



La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%.



De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como... — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 13, 2026

La CBT, que incluye bienes y servicios esenciales como transporte, educación e indumentaria, subió un 27,7% en el año , mientras que la CBA, compuesta exclusivamente por alimentos básicos, aumentó un 31,2% . A pesar de lo que podría interpretarse como una desaceleración en los incrementos, estas cifras evidencian que el costo de vida sigue siendo inalcanzable para una gran parte de la población que además paga tarifazos mes a es por la liberación del control de los precios de bienes y servicios.

Para ponerlo en perspectiva, un hogar compuesto por tres personas —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— necesitó $1.041.888 para no ser pobre. En tanto, un hogar de cinco integrantes —dos adultos y tres niños pequeños— requirió $1.376.478 para superar la línea de pobreza. Estas cifras dejan en claro que, para alcanzar un nivel de vida digno, las familias argentinas deben contar con ingresos que parecen reservados para una élite económica.

Índice de precios al consumidor

En paralelo, el INDEC celebró que la inflación anual de 2025 fue del 31,5%, la más baja en los últimos ocho años. El dato fue destacado por Milei como un logro significativo, sin embargo, este optimismo choca con la realidad cotidiana: aunque la inflación haya disminuido, los costos básicos continúan alejándose del alcance del ciudadano promedio.

El umbral para pertenecer a la clase media argentina también parece cada vez más elevado. Según las cifras oficiales, cualquier familia con ingresos superiores a los $1.308.713 mensuales podría considerarse parte de esta categoría . Sin embargo, este monto apenas cubre las necesidades básicas y deja poco margen para ahorro o consumo discrecional, lo que cuestiona la verdadera definición de "clase media" en el contexto actual.

Canastas básicas

Mientras el gobierno se esfuerza por presentar los datos inflacionarios como un éxito económico, las cifras de las canastas básicas muestran que millones de argentinos y argentinas enfrentan una lucha diaria para cubrir sus necesidades básicas.

En un país donde ser considerado "no pobre" implica ingresos millonarios, queda claro que los desafíos económicos van mucho más allá del control inflacionario que quiere maquillar Javier Milei.