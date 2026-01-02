Año Nuevo en llamas en Crans-Montana: horror, caos y decenas de vidas truncadas en el incendio del exclusivo Le Constellation

La celebración por la llegada de 2026 terminó convertida en una pesadilla en Crans-Montana, una de las estaciones de esquí más lujosas de los Alpes suizos. En la madrugada del 1° de enero, un incendio devastador consumió el bar Le Constellation y dejó un saldo que estremece a Europa: al menos 40 personas muertas y 115 heridas, muchas de ellas en estado crítico, tras escenas de pánico, estampidas y cuerpos envueltos en fuego y humo.

El siniestro se desató alrededor de la 1.30 de la madrugada, cuando el local -ubicado en un sótano y con capacidad para más de 300 personas- estaba repleto de turistas, en su mayoría jóvenes extranjeros. Testigos relataron que, en cuestión de segundos, el humo tóxico y las llamas bloquearon la principal vía de escape hacia la terraza, obligando a decenas de personas a intentar huir por una escalera angosta y una puerta estrecha. Otros, desesperados, intentaron romper ventanas o se lanzaron a la calle con quemaduras visibles. "Pensamos que solo era un pequeño incendio, pero cuando llegamos allí, era una tragedia", contó Mathys, vecino de la cercana Chermignon-d'en-Bas. Nathan, que había estado en el bar minutos antes, recordó haber visto "personas quemadas salir en estampida" mientras "gritaban pidiendo ayuda".

El fuego arrasó un bar colmado de jóvenes en la exclusiva estación alpina suiza.

Y agregó:" Esa es la única palabra que puedo usar para describirlo: el apocalipsis. Fue terrible" Las autoridades suizas reconocieron que la identificación de las víctimas podría demorar días o incluso semanas. "Detrás de estas cifras hay rostros, nombres, familias, vidas brutalmente truncadas, completamente interrumpidas o cambiadas para siempre", afirmó el presidente suizo Guy Parmelin, quien calificó el incendio como "una tragedia de proporciones aterradoras y sin precedentes" y decretó cinco días de duelo nacional con banderas a media asta. El comandante de la policía cantonal, Frédéric Gisler, advirtió que, debido al carácter internacional del centro turístico, "es de esperar que haya ciudadanos extranjeros entre las víctimas", y confirmó que se trabaja en coordinación con embajadas, especialmente de Francia e Italia.

El canciller italiano Antonio Tajani informó que al menos 15 ciudadanos italianos resultaron heridos y que un número similar continúa desaparecido. Francia, en tanto, confirmó nueve heridos y ocho desaparecidos. Entre los casos que concentran la angustia está el del joven italiano Giovanni Tamburi, de 16 años. Su madre, Carla Masielli, lanzó un desesperado pedido público: "Hemos llamado a todos los hospitales pero no me dan ninguna noticia. No sabemos si está entre los muertos. No sabemos si está entre los desaparecidos. No nos dicen nada". Horas después, la Federación Italiana de Golf confirmó la muerte del golfista juvenil Emanuele Galeppini, también de 16 años. "Era un joven atleta que encarnó la pasión y los valores auténticos", expresó la entidad en un mensaje de despedida.

Las primeras imágenes difundidas por medios locales y europeos muestran el instante en que las llamas alcanzan los paneles acústicos del techo, fabricados con materiales altamente inflamables. Varios testimonios coinciden en señalar que el fuego podría haberse iniciado durante un "espectáculo" habitual del bar: camareras levantando botellas de champán con bengalas encendidas. "Se acercaron demasiado al techo y, de repente, se incendió", relató Axel, presente en el lugar, a un medio italiano. Otros sobrevivientes describieron cómo el humo negro descendió de golpe, dejando a muchos atrapados sin visibilidad ni aire.

La fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, confirmó que la investigación está en curso y que se analizará si el local cumplía con las normas de seguridad y contaba con salidas suficientes. Por ahora, las autoridades descartan un atentado, aunque reconocen que se registró una explosión como consecuencia del fuego generalizado. Parte de los restos de las víctimas aún permanece dentro del edificio, y muchos cuerpos solo podrán ser identificados mediante pruebas de ADN, ya que la documentación personal fue destruida por las llamas. En los hospitales, el panorama es igualmente desolador.

Bonjour à tous , Ma sœur est une des victimes de l'incendie de crans Montana , elle se trouve actuellement dans le coma , gravement brûlé , j'aimerais faire appel à vous , pour avoir un maximum de prière afin qu'elle guérisse au mieux possible 💫🙏#Suisses #CransMontana #incendie pic.twitter.com/uxN4Hzt3yK — mika (@MiikaaCejas) January 2, 2026

Especialistas del Hospital de Lausana informaron que varios heridos presentan quemaduras superiores al 60% del cuerpo y severos daños respiratorios por inhalación de gases tóxicos. "Requerirán tratamientos prolongados y complejos", advirtió el jefe de Salud del cantón, Mathias Reynard. Mientras avanza la investigación, decenas de jóvenes y familias se congregaron frente a las ruinas humeantes de Le Constellation para rendir homenaje a las víctimas, dejando flores, velas y muñecos en silencio.