El fuego que no se apaga: Los Alerces arde otra vez y la Patagonia resiste bajo un escenario extremo

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces se niega a ceder. Cuando parecía que algunos frentes daban un respiro, al menos tres focos se reactivaron en las últimas horas en la zona de Puerto Café, en Chubut, reavivando una tragedia ambiental que ya lleva más de un mes y medio y dejó una huella devastadora sobre el territorio patagónico. El balance es desolador: más de 35.000 hectáreas de bosques nativos, matorrales y plantaciones consumidas por las llamas.

Según informaron las autoridades, la reactivación del fuego está directamente vinculada a las fuertes ráfagas de viento y a las altas temperaturas que azotan la región. Mientras más de 500 brigadistas, bomberos y equipos de apoyo siguen desplegados en el terreno, el incendio avanza con un comportamiento impredecible y cada vez más peligroso. La situación obligó a cortar por completo la Ruta Provincial N°71, en el tramo que une la RN40 con Cholila. Desde Vialidad provincial confirmaron que el camino "está cortado al tránsito para todo tipo de vehículos, hasta nuevo aviso, debido al incendio forestal que afecta la zona".

Las autoridades insisten en que se respeten estrictamente las indicaciones oficiales en un contexto de máxima tensión. El pronóstico no trae alivio. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para el inicio de la semana temperaturas moderadas y algunas lluvias aisladas, pero advirtió que el martes por la tarde habrá ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Hacia el cierre de la semana, el escenario empeora aún más: jueves y viernes se espera un fuerte aumento térmico, con máximas que rondarán los 31 y 32 grados, condiciones ideales para que el fuego gane fuerza.

Desde el Gobierno de Chubut alertaron que el incendio en la zona de Villa Lago Rivadavia, que incluye sectores del Parque Nacional Los Alerces, sufrió "varias reactivaciones" en las últimas horas. El equipo de Manejo del Fuego provincial advirtió sobre "un comportamiento extremo y rápida propagación" de las llamas, que ya amenazan zonas pobladas y áreas de alto valor ambiental.

La reactivación se produjo cerca de las 11 de la mañana del domingo en el perímetro de Villa Lago Rivadavia. Poco después, el aumento de la intensidad del viento complicó aún más el panorama. "Se registraron ráfagas de 50 km/h, con rotaciones de viento, generando múltiples focos secundarios en distintos sectores del incendio. En el flanco izquierdo, el fuego pasó las fajas construidas con herramientas manuales durante los últimos tres días", detallaron las autoridades.

El combate aéreo también se vio severamente limitado. "Un solo medio aéreo pudo operar durante un breve período al mediodía. La escasa y nula visibilidad impidieron continuar operando", señalaron, en referencia al humo denso que cubre lagos y laderas. El calor, la sequía y los vientos intensos se combinan en un cóctel letal que potencia los focos activos y pone en riesgo constante a los combatientes.

Durante la noche, se sostuvieron guardias nocturnas de Bomberos Voluntarios y Protección Ciudadana en las zonas de viviendas. Actualmente, el operativo cuenta con 145 combatientes del fuego y 103 integrantes de personal de apoyo. En paralelo, en Puerto Patriada y El Hoyo el incendio fue contenido en un 85%, aunque la amenaza sigue latente. Allí ya se registraron 22.293 hectáreas afectadas, entre matorrales, bosques implantados y bosques nativos.

En medio de la emergencia, el gobernador Ignacio Torres volvió a reclamar con dureza la incorporación de la figura de ecocidio al Código Penal, un proyecto impulsado por la senadora Edith Terenzi. El pedido se intensificó tras la detención de un hombre acusado de iniciar un incendio en la Ruta 3. "Detenerlos no alcanza: si entran por una puerta y salen por la otra, el daño ya está hecho. Por eso necesitamos incorporar la figura de ecocidio al Código Penal, para darles a los jueces herramientas concretas que permitan imponer condenas severas a quienes destruyen nuestro ambiente", afirmó el mandatario.

Y fue aún más contundente: "El que prende fuego nuestro territorio tiene que pudrirse en la cárcel". En este contexto crítico, la Administración de Parques Nacionales resolvió intervenir el Parque Nacional Los Alerces. La medida, adoptada tras un pedido formal del gobernador y de la Cámara de Turismo de Chubut, busca "asegurar la regularización de su funcionamiento institucional, operativo y administrativo, así como la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos", en un incendio que se mantiene activo desde el 8 de diciembre.

Desde la Cámara de Turismo provincial fueron tajantes al cuestionar la gestión local y hablar de "negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada", con consecuencias "ambientales, sociales, económicas y humanas de extrema gravedad". Mientras tanto, el fuego sigue avanzando sobre un territorio seco, escarpado y sin posibilidad de recarga de agua para los equipos de bombeo. Las brigadas enfrentan jornadas extenuantes, pendientes pronunciadas y el riesgo constante de desprendimientos de árboles y rocas. La Ruta 71 permanece bajo guardia permanente, la navegación en el Lago Futalaufquen está restringida y la comunidad es llamada a extremar cuidados.