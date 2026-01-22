UNILA abre su inscripción internacional: universidad pública y gratuita para estudiantes argentinos

Hasta el 25 de enero, jóvenes de todo el país pueden postularse para estudiar en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA), una institución pública y gratuita con fuerte impronta regional.

UNILA mantiene abierta su convocatoria de ingreso para estudiantes extranjeros a través del Processo Seletivo Internacional Mercosur y Asociados, una modalidad que representa una oportunidad concreta para futuros estudiantes de Argentina interesados en cursar estudios universitarios en Brasil con perspectiva latinoamericanista .

La UNILA abre su inscripción internacional

La inscripción estará abierta hasta el 25 de enero, y está destinada a personas que hayan finalizado la educación secundaria y no posean nacionalidad brasileña. El proceso se realiza de manera virtual y permite el acceso a carreras de grado sin costo de matrícula, en una universidad pública federal.

La UNILA está ubicada en Foz do Iguaçu, en el estado de Paraná, en una región estratégica de triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. Creada con el objetivo de fortalecer la integración regional, la universidad reúne a estudiantes de distintos países de América Latina y el Caribe, promoviendo una formación académica intercultural, plurilingüe y comprometida con los desafíos comunes de la región.

El Processo Seletivo Internacional Mercosur y Asociados evalúa el mérito académico de las y los postulantes y constituye una alternativa poco conocida pero de gran valor para jóvenes argentinos que buscan una experiencia universitaria internacional, pública y con fuerte anclaje regional.

Toda la información detallada sobre requisitos, documentación, carreras disponibles y etapas del proceso de inscripción puede consultarse en la página oficial de la UNILA, a través del sitio web https://divulga.unila.edu.br Haciendo click en ese enlace también se puede acceder a la convocatoria completa.

Asimismo, la universidad difunde novedades y contenidos institucionales a través de su cuenta oficial de Instagram @instaunila, un canal recomendado para quienes deseen seguir de cerca las actividades y oportunidades que ofrece la institución.

Con una propuesta académica orientada a la integración latinoamericana, la UNILA se consolida como una opción estratégica para estudiantes argentinos que buscan formación superior de calidad, gratuita y con proyección regional, con inscripción abierta hasta el 25 de enero.