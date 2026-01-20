Preocupación en Chubut tras la reactivación de focos secundarios de incendio en la Comarca Andina

Más de 250 brigadistas se desplegaron el último lunes en las zonas de Bahías Las Percas y Puerto Patriada en Chubut, a partir de la reactivación del incendio que asola los bosques patagónicos desde hace dos semanas y que levantó una fuerte columna de humo que se vio en toda la Comarca Andina. Las alzas en la temperatura fueron claves en el resurgimiento del siniestro que todavía se investiga para dar con los autores originales.

Bahía Las Percas es de difícil acceso y cuenta con mucha vegetación seca que funciona como combustible para el crecimiento de las llamas. En ese lugar se encuentran trabajando gran parte de las cuadrillas que integran los distintos organismos que se volcaron al operativo. El objetivo es la contención perimetral, lo que requiere de una perfección elevada para no dejar huecos a través de los cuales las llamas continúen su recorrido. La tarea, bajo los rayos del sol, se complicó mucho más, de acuerdo a la información de medios locales.

Más de 250 brigadistas trabajaron todo el lunes para que el fuego en Chubut no crezca.

Los medios aéreos para enfrentar el fuego son fundamentales en zonas como éstas, aunque también los recorridos a pie como los que hicieron en Bahía Desafío y La Condorera, dos focos secundarios en los que las intervenciones manuales fueron suficiente para frenar su crecimiento. El único lugar en el que sólo se pudo operar de forma aérea fue la zona de Payan Delgado, por lo difícil de acceder por otras vías allí.

Las descargas de agua en aviones y helicópteros, además de ser fundamentales para acceder a lo imposible, también dinamizan el enfriamiento con el que cercan a los fuegos una vez identificados. El humo genera más drama a la situación porque complica la vista y las condiciones respiratorias de los rescatistas.

El apoyo aéreo fue vital para llegar a zonas de difícil acceso a pie y donde crecen los incendios en Chubut.

El viento también cumple un papel muy importante a la hora de la reproducción de las llamas y es por eso que los vecinos se encuentran en alerta y en constante contacto con las autoridades locales, quienes avisan de cualquier cambio que pueda generar cambios de orientación o evacuaciones forzadas, que fueron nulas hasta el momento por el trabajo de los brigadistas que evitaron que las llamas alcancen zonas pobladas.

En ese sentido, las guardias que realizan en turnos rotativos cumplieron un rol vital para que no haya descanso a la hora del combate contra el fuego, además de las decisiones del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), que define dónde centrar los esfuerzos, la distribución de agua y viandas para quienes están volcados a la tarea.

Los brigadistas combaten el fuego en Chubut a través de la contención perimetral.

Según informaron desde el (SPMF), más de 14.770 hectáreas ya fueron consumidas desde que todo comenzó hace dos semanas . Estas corresponden a matorrales y bosque nativos e implantados tras episodios similares ocurridos años atrás. También revivieron fuegos en El Coihue, Arroyo Las Minas y La Burrada, aunque fueron dentro del perímetro controlado y no lograron expandirse. "En estos focos se realizaron enfriamientos con equipos de agua y operaron los medios aéreos", detallaron.

Entre los más de 250 brigadistas hay personal de Parques Nacionales, Protección Civil y Bomberos Voluntarios, además de integrantes del SPMF de Neuquén y Chubut. También las fuerzas de seguridad como la Policía Provincial, la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino prestaron integrantes. La nómina la completan miembros de las municipalidades locales, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación y el Hospital Rural de El Hoyo.