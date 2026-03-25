Fin de semana de lluvias en el AMBA: desde el jueves al lunes hay chances de precipitaciones

Las lluvias comenzarán a caer este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y no terminarán hasta el lunes, lo que garantizará un fin de semana lleno de agua, aunque las posibilidades de precipitaciones varían de acuerdo al día. El pronóstico fue advertido por el sitio especializado Meteored, de acuerdo al informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Para este jueves 26 de marzo las chances de lluvia apenas llegan al 30%, aunque podrían ser el disparador de cinco días de agua ininterrumpida en caso de que las probabilidades sigan creciendo. Al mismo tiempo, las temperaturas estarán más bien estables con mínimas de 17 grados y máximas que no superarán los 27.

El pronóstico de Meteored para el próximo fin de semana.

Ya para el viernes las chances comenzarán a crecer. De acuerdo al informe de Meteored habrá un 60% de posibilidades de lluvia, mientras que entrado el fin de semana pasarán a un 70% tanto el sábado como el domingo. Las chances de tormentas fuertes se presentarán los primeros dos días de agua y volverán el lunes, cuando haya un 40% de probabilidades. Recién hacia el martes se espera una mejora, con el regreso del sol y un leve repunte de las temperaturas.

Alerta en Jujuy

Al mismo tiempo, una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes, con posible caída de granizo, fue informada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la jornada de este jueves 26 de marzo en la provincia de Jujuy. Según los registros oficiales, el resto del país no tendrá ningún tipo de fenómenos meteorológicos peligrosos.

Se esperan fuertes tormentas en toda la provincia de Jujuy.

Según informó el SMN, gran parte de Jujuy estará bajo alerta este jueves por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo aislado, ráfagas intensas y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, que pueden ser superados de manera local, según indicó el organismo oficial.

Recomendaciones del SMN son evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio de inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.