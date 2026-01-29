Gigantes globales y reglas chicas: a Mercado Libre ya no le gusta las ideas de "libertad" y lleva su guerra con Temu a la Justicia

Lo que comenzó como una competencia feroz por precios y promociones terminó convertido en un conflicto judicial que deja al desnudo uno de los efectos más controvertidos de la política económica del gobierno de Javier Milei: la apertura acelerada de importaciones sin un marco regulatorio claro que nivele la cancha entre jugadores locales y gigantes globales. El detonante fue el crecimiento explosivo de las compras de argentinos en plataformas extranjeras. En 2025, las importaciones vía courier y compras puerta a puerta rozaron los 894 millones de dólares, con un salto interanual cercano al 274%.

En algunos segmentos, como indumentaria, calzado, electrónica y artículos para el hogar, el avance de Temu y Shein fue demoledor. Solo estas plataformas explicaron subas superiores al 290%, un fenómeno inédito que reconfiguró el mapa del consumo online. En ese contexto, Mercado Libre decidió abrir fuego. En agosto de 2025 denunció a Temu ante la Secretaría de Comercio por publicidad engañosa y competencia desleal. Según la presentación, la plataforma china basa su estrategia de captación en descuentos extremos -del 80%, 90% y hasta del 100%-, productos supuestamente "gratis" y promociones que esconden condiciones clave.

Montos mínimos de compra, costos de envío que aparecen al final del proceso, requisitos adicionales y dinámicas de "gamificación" como ruletas y sorteos que empujan al consumidor a seguir interactuando bajo presión psicológica forman parte, según la denuncia, de un esquema sistemático de engaño. La Secretaría de Comercio hizo lugar al planteo, abrió una investigación y dictó una medida cautelar para que Temu suspenda esas prácticas. La respuesta de la empresa china fue inmediata: presentó una acción judicial para intentar frenar la decisión administrativa.

El expediente ahora navega entre recursos y definiciones de competencia en la Justicia Federal, mientras el conflicto suma capítulos y tensión política. Desde Mercado Libre insisten en que la disputa no tiene que ver con la apertura de importaciones, una política que aseguran apoyar y de la que incluso participan a través de su propia categoría de compras internacionales. El foco, dicen, está puesto exclusivamente en el cumplimiento de las normas de lealtad comercial. Sin embargo, el choque excede largamente una discusión técnica sobre publicidad digital. En el fondo, lo que se discute es quién paga el costo de un mercado cada vez más abierto y menos regulado.

El Gobierno, por su parte, observa el fenómeno con entusiasmo. En la Casa Rosada repiten que la llegada de plataformas extranjeras amplía la oferta y reduce precios para los consumidores. Frente a las advertencias por el posible tendal de desocupados que puede dejar este proceso, la respuesta oficial es tan simple como polémica: los empleos perdidos se compensarán con otros nuevos, impulsados por una mayor capacidad de compra. Una promesa que genera más dudas que certezas entre especialistas y empresarios.

El reclamo de "nivelar la cancha" no es nuevo. La industria nacional lo viene planteando desde hace meses y lo vincula a otros casos emblemáticos de competencia desleal, como la licitación perdida por Techint frente a una firma extranjera para la provisión de insumos en Vaca Muerta. La Unión Industrial Argentina también levantó la voz frente a un escenario que, aseguran, favorece a jugadores globales con escalas, costos y marcos regulatorios imposibles de igualar para las empresas locales. Las declaraciones del CEO de Mercado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna, van en la misma línea.

El ejecutivo advirtió que la venta masiva de productos baratos y de baja calidad amenaza a las pymes, responsables de cerca del 90% de las ventas dentro de la plataforma. "Cuando se abre el mercado indiscriminadamente y una empresa china manda productos por barco, el trabajo queda en China, no en la Argentina", sostuvo. El mensaje apunta directo al corazón del debate: consumo barato hoy, empleo local en riesgo mañana. Paradójicamente, Mercado Libre atraviesa uno de sus mejores momentos, con 27 trimestres consecutivos de crecimiento superior al 30%. Aun así, la empresa decidió plantarse frente al avance de Temu y Shein, no solo para defender su posición dominante sino también para marcar los límites de un modelo que, bajo el paraguas de la desregulación, corre el riesgo de vaciar el tejido productivo local.