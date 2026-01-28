Tres golpes al cáncer más letal: el avance científico que empieza a cambiar la historia del páncreas

Durante años, el cáncer de páncreas fue sinónimo de malas noticias. Diagnóstico tardío, tratamientos que casi no avanzaban y una estadística demoledora: menos del 10% de supervivencia a cinco años. Por eso, lo que acaba de publicar el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) no es un avance más: es una bocanada de aire en uno de los terrenos más áridos de la oncología. El equipo dirigido por Mariano Barbacid consiguió algo inédito: eliminar por completo tumores de páncreas en modelos animales mediante una combinación de tres fármacos. No solo eso: los tumores no volvieron y no aparecieron resistencias.

Al mismo tiempo, advirtieron que los ratones siguieron sanos durante más de 200 días. En ciencia del cáncer, eso es muchísimo tiempo. "Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales", subrayó Barbacid. Una frase que, sin exagerar, marca un antes y un después. El principal problema del cáncer de páncreas no es solo su agresividad, sino su capacidad para esquivar los tratamientos.

El 90% de los pacientes presenta mutaciones en el oncogén KRAS, un verdadero motor tumoral. Durante décadas, atacarlo fue casi imposible. Y cuando finalmente aparecieron fármacos dirigidos, el tumor aprendía rápido: en pocos meses desarrollaba resistencia. Ahí es donde entra la idea que cambió el juego. En lugar de atacar un solo punto, el equipo del CNIO decidió bloquear tres nodos clave de la misma vía molecular. Traducido: cerrar todas las salidas de emergencia al mismo tiempo.

La triple terapia combina un inhibidor experimental de KRAS (daraxonrasib), Afatinib -ya aprobado para ciertos cánceres de pulmón- y un degradador de proteínas dirigido contra STAT3 (SD36). Tres golpes coordinados. El resultado: los tumores desaparecieron. "Es mucho más difícil que el sistema escape cuando se neutraliza por varios frentes a la vez", explican los investigadores.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), fue financiado por la Fundación CRIS Contra el Cáncer, junto a fondos nacionales y europeos. Desde 2020, la fundación invirtió más de 2 millones de euros en este proyecto. Una apuesta a largo plazo que hoy empieza a mostrar resultados. En octubre pasado, durante una jornada benéfica en Forbes House, Barbacid y referentes de CRIS insistieron en una idea incómoda pero real: la investigación no es un gasto, es una inversión en vida.

En aquel entonces, Ignacio Quintana, CEO de Forbes, resumió: "Faltan recursos, pero no talento". El trabajo ahora publicado es la prueba concreta de esa afirmación. Barbacid es claro: esto todavía no es un tratamiento para personas. "Aún no estamos en condiciones de llevar a cabo ensayos clínicos con la triple terapia", advierten. Falta optimizar dosis, evaluar interacciones, sortear obstáculos regulatorios y entender qué pacientes podrían beneficiarse más.

Nada de milagros inmediatos ni promesas fáciles. Pero sí algo que durante mucho tiempo pareció imposible: una estrategia racional que demuestra que el cáncer de páncreas puede ceder. Que no es invencible. Que la ciencia, cuando tiene tiempo, recursos y libertad, encuentra caminos. En un escenario donde durante décadas hubo mesetas y frustraciones, este avance rompe la inercia. Y deja un mensaje potente, incluso más allá de la oncología: cuando se sostiene la investigación, los resultados llegan. Tal vez no mañana, pero llegan. Y en un cáncer donde casi nunca había buenas noticias, eso ya es un cambio de paradigma.