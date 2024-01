Lo que faltaba: especialistas advierten el peligro del "covidengue" en la Argentina

Tras la cifra de casos preocupantes de coronavirus y dengue a lo largo y ancho de todo el país, el Ministerio de Salud de la Nación recomendó tomar las medidas necesarias para evitar los contagios. En el caso del covid-19, insistió en la importancia de la dosis de refuerzo para las personas que tengan menos de tres años o sean pacientes de riesgo.

Alerta por covidengue

La cartera que encabeza Mario Russo subrayó la importancia de mantener actualizada siempre la inmunización y, entre otras cosas, mantener los espacios ventilados y consultar ante el mínimo síntoma para reducir las probabilidades de que ambas enfermedades se agraven.

El Ministerio recordó mediante un comunicado que aunque la mayoría de la población ya cuenta con el esquema primario completo, la estrategia de refuerzo de vacunas contra el coronavirus "es fundamental para mantener una protección adecuada a fin de prevenir complicaciones, hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad".

Por su parte, el infectólogo Roberto Debbag se refirió a una combinación entre el covid y el dengue que se registró también en los países limítrofes y cuyos casos ya se encuentran en nuestro país. "El covidengue es una combinación de coronavirus y dengue, pero puede ser en una misma persona que infecte las dos, los dos virus, pero el concepto en sí es cuando en un país hay circulación de dengue y circulación también de casos de covid. ¿Y por qué se hace esta referencia? Porque pasó durante la pandemia que países tropicales tenían covid y también tenían dengue", expresó a TN.

"El dengue con la gravedad de haber pasado un 2023 como el año más histórico en el número de casos de brote epidémico en la Argentina, ¿por qué? Porque la Argentina empezó a tropicalizar su clima, y al tropicalizar el clima baja el nivel, en el mapa bajaría hasta donde llega el mosquito, que es hasta la Patagonia, y entonces ahí hay casos de dengue", expresó el médico, recordando que el peor brote epidémico fue el año pasado, en los meses de febrero y marzo.

Los expertos alertaron sobre la situación.

"Hoy tenemos esto (la crecida de la enfermedad del mosquito), y paralelamente tenemos un aumento absolutamente importante en el número de los casos de covid", alertó Debbag. "El 90% de las personas que han fallecido en la Argentina en el último año no tienen vacuna en los últimos 12 meses", aseveró.

Por último, el médico explicó que desde el Ministerio de Salud deberán tomar medidas para que estas dos enfermedades no se crucen y tampoco sea moneda corriente en el país: "El Estado debería tomar la responsabilidad de proteger a las personas que ya tuvieron dengue para que no tengan enfermedad grave y el sistema sanitario no corre el riesgo también de estar sobrepasado", remarcó.