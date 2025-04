Lujo "Made in China": la guerra 2.0 por los aranceles de Trump que sacude a las marcas más exclusivas en TikTok

Por años, las grandes marcas de lujo vendieron una historia perfecta: atelieres en París, artesanos italianos de manos mágicas, pieles exóticas que pasaban por rituales sagrados antes de transformarse en una cartera Birkin. Pero un ejército inesperado de influencers chinos acaba de darle un golpe de realidad a esa fantasía fashionista. Y lo hicieron, por supuesto, a través de la famosa plataforma de videos: TikTok. Los protagonistas no son modelos ni celebridades, sino trabajadores y fabricantes de fábricas en China que, cámara en mano, y en medio de esta guerra de aranceles iniciada por Donald Trump, están destapando lo que muchos sospechaban pero nadie decía en voz alta: ese bolso de 38 mil dólares que viste en el brazo de una celebrity de la marca Louis Vuitton o Gucci probablemente nació en el mismo lugar que tu celular.

El fenómeno lo encabezan creadores como @senbags, un tiktoker chino que acumula millones de reproducciones mostrando, paso a paso, cómo se fabrican los accesorios que luego aparecen en boutiques parisinas o vitrinas neoyorquinas. O directamente, colgando de los brazos de Wanda Nara bajo la premisa de ostentación y lujo. El mensaje es demoledor: "Este bolso que se vende por US$ 35.000, cuesta apenas US$ 1.250 fabricarlo... y nosotros te lo vendemos por $1.000".

Y no solo se trata de Hermès y su mitificada Birkin. Prada, Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Rolex, Cartier... todas las vacas sagradas del lujo occidental quedaron bajo la misma lupa. Según estas revelaciones, muchas marcas fabrican sus productos en China, los envían casi terminados a Francia o Italia, les estampan el "Made in Italy" o "Made in France" y listo: ya tienen el aura de exclusividad que justifica un precio desorbitado. Cuando en realidad, la etiqueta debería decir "Made in China".

Lo que está ocurriendo en TikTok no es una simple denuncia. Es una campaña orquestada, sutil y muy efectiva. A través de videos en los que se mezclan humor, indignación y mucha destreza artesanal, los fabricantes chinos buscan algo más que viralidad: quieren reconocimiento. "No somos clones, somos los verdaderos fabricantes", repiten en distintos posteos. Y tienen pruebas. En el fondo, lo que está en juego es mucho más que un bolso caro. Es la credibilidad del lujo como concepto.

Porque si la misma cartera que en una boutique cuesta 40.000 dólares puede comprarse directa de fábrica por una fracción, entonces ¿qué estamos pagando en realidad? La respuesta: la marca, el storytelling, la percepción de estatus. O, dicho más crudo, un logo. La guerra comercial entre Estados Unidos y China también le puso pimienta a esta historia. Con Trump imponiendo aranceles récord del 145 % y Xi Jinping respondiendo con su propio combo impositivo, los empresarios chinos vieron en TikTok una oportunidad dorada. "Si van a castigarnos con impuestos, vamos a mostrar cómo funciona de verdad su lujo", parecen decir.

Y vaya si lo están logrando. TikTok, la misma plataforma que las marcas de lujo usan para conquistar a la Gen Z, se volvió el boomerang que ahora amenaza con voltear el discurso de la ostentación y opulencia. Mientras Louis Vuitton lanza cápsulas con influencers, los trabajadores que cosen sus bolsos están mostrándole al mundo cómo la tantas veces mencionada "alta costura" también tiene bordes de producción en masa. Pero no todo es revancha económica.

Hay una batalla cultural detrás: desmontar el prejuicio global de que lo "hecho en China" es sinónimo de mala calidad. Al mostrar los mismos materiales, técnicas e incluso acabados que las marcas consagradas, los fabricantes reclaman su lugar. Y si el lujo no quiere aceptarlos, lo van a exponer. "¿De verdad crees que tu Hermès es especial solo porque dice 'Made in France'? Lo hicimos nosotros", ironiza una influencer del país asiático, visiblemente indignada.

Y otro empresario remata con poesía en formato viral: "Bienvenido al mundo real: esas bolsas que te hacen sentir como realeza, también están hechas en China". Las reacciones de los usuarios no tardaron en llegar. Algunos celebran la transparencia como "la ruina del lujo", otros aplauden la jugada como una "venganza magistral" de China. Pero todos coinciden en algo: se acabó el misterio. Las marcas ya no pueden esconderse tras las cortinas de terciopelo. Y mientras la industria del lujo se enfrenta a una de sus crisis más profundas, los fabricantes chinos siguen grabando, cosiendo, y subiendo contenido. Porque en la era de TikTok, la verdad se viraliza más rápido.