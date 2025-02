Milei volvió a chicanear a Lali tras su participación en la Marcha Federal LGBT+ Antifascista: "Ladri Depósito"

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra la cantante Lali Espósito en una entrevista con Esteban Trebucq en LN+. En su ya conocido estilo provocador, el mandatario la mencionó con un apodo despectivo y cuestionó una eventual incursión en la política que podría llegar a tener la actriz. "¿Lali Espósito? Ah, Ladri Depósito", ironizó Milei al ser consultado sobre la artista. Cuando el periodista le mencionó la posibilidad de que ella se convierta en candidata a raíz de los cánticos que se escucharon en la marcha del sábado, respondió con sorna: "Bueno, que sea candidata, ¿qué querés que te diga? Tiene todos los elementos legales para serlo, que sea candidata".

Milei también aclaró que no asistiría a un recital de Lali porque sus preferencias musicales van por otro lado: "A mí me gusta otro tipo de música, qué sé yo. Anoche me vi 'Un baile de máscaras', una versión en el Metropolitan de Nueva York dirigida por Luciano Pavarotti y con Leo Nucci. O sea, esa es la música que yo escucho. Y si no, escucho a los Rolling Stones". El enfrentamiento entre Milei y Lali Espósito no es nuevo.

La relación se tensó cuando la cantante expresó su rechazo al entonces candidato presidencial, posicionándose del lado de sectores opositores. Milei, conocido por su discurso anti-establishment, viene criticando en varias oportunidades a los artistas que, según él, fueron beneficiados por subsidios estatales. Por su parte, Lali usa sus redes para manifestar su postura en contra del gobierno y defender sus ideales, lo que la convirtió en blanco de las críticas del mandatario y sus seguidores.

Recordemos que la noche siguiente después de que Milei ganara con un amplio porcentaje las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la oriunda de Parque Patricios escribió en sus redes sociales: "Qué peligroso, qué triste". A partir de ahí comenzaron a adjudicarle distintas noticias totalmente falsas como, por ejemplo, que tras tener más de 20 años de carrera, Lali "viviría del Estado" y que cobraría "millonadas" por los recitales que da en festivales.

Lali Espósito, María Becerra y Taichu se sumaron a la marcha

El pasado sábado, Lali Espósito, junto a María Becerra y Taichu, participó en la multitudinaria Marcha Federal LGBT+ Antifascista, organizada en repudio a las declaraciones de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos. Desde el balcón de una reconocida librería en el centro de Buenos Aires, la cantante saludó a los manifestantes que coreaban su nombre al grito de "¡Se siente, se siente, Lali presidente!".

Con humor, la artista reaccionó con expresiones jocosas y hasta se tapó los oídos, mostrando su sorpresa ante el fervor de los presentes. Otro momento que se viralizó fue cuando Lali bromeó con arrojar una gorra con la frase "Make Argentina Gay Again", una parodia del eslogan de la campaña de Donald Trump. La manifestación, que recorrió las calles de la ciudad, fue una clara muestra del rechazo de diversos sectores a la retórica del presidente sobre las políticas de género.

Las declaraciones de Milei sobre Lali Espósito generaron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras que algunos de sus seguidores aplaudieron sus críticas, otros defendieron a la artista y la destacaron como un símbolo de resistencia contra las políticas del gobierno. Por su parte, Lali y otras figuras del espectáculo continúan usando sus plataformas para expresarse libremente, dejando en claro que el cruce entre la política y el mundo del entretenimiento está lejos de terminar.