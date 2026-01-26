Nueva moratoria porteña: cómo regularizar las deudas de ABL, Ingresos Brutos y Patentes

La AGIP amplió a $1 millón el monto máximo para acceder a la opción de la boleta única para pagar deudas de ABL y Patentes. Los contribuyentes pueden descargar o pagar la boleta de cuota única a través de la web de AGIP.

La misma incluye el monto total a abonar por los períodos adeudados hasta el 31/8/2025, con la condonación de intereses ya aplicada. Esta forma más simple de acceder a la moratoria ya fue utilizada por más de 40.000 personas.

Cómo obtener la boleta única en la web de Agip

Ingresar a agip.gob.ar y seleccionar la opción "Pagos | Consulta de boletas".

Elegir el impuesto (Inmobiliario/ABL o Patentes) e ingresar los datos correspondientes.

Dentro de las boletas a vencer, aparecerá la cuota 219, con el concepto "CUOTA ÚNICA MORATORIA 2025".

Podrá abonarse mediante QR o descargarse para su visualización y pago clickeando en el recuadro correspondiente.

En el Home Banking

Esta boleta también estará disponible en el Home Banking. Aparecerá como cuota 219 con el mismo concepto, tanto para deudas de Inmobiliario/ABL como de Patentes.

Sobre la moratoria

Se extendió hasta el 9 de enero la condonación del 100% de los intereses para el pago al contado en una sola cuota.

Como alternativa, hay opciones de financiación de hasta 48 cuotas, con reducción progresiva de intereses según las fechas y la modalidad elegida.

Además, para brindar asistencia a quienes quieran adherirse, se amplió el horario de atención en la Sede Central de AGIP (Viamonte 900): hasta el 9 de enero, será de lunes a viernes de 9 a 16.30 horas.

Para acceder a más información, hacé click acá.