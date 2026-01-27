Parque Nacional Los Alerces en llamas: la Justicia investiga responsabilidades mientras el fuego avanza sin control

El incendio que desde el 9 de diciembre de 2025 devora el corazón del Parque Nacional Los Alerces dejó de ser solo una tragedia ambiental para convertirse en un escándalo judicial y político. La Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, confirmó que se encuentra en trámite una investigación penal para determinar la actuación y posible responsabilidad de los funcionarios competentes en el manejo del fuego. El eje del expediente es tan grave como contundente: la posible comisión de delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" y otras figuras penales y ambientales vinculadas a la respuesta estatal frente al siniestro.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, desde el mismo día en que se detectó el foco ígneo en el brazo sur del Lago Menéndez "se reciben informes emitidos por el comando de incidentes del Parque Nacional". A eso se sumaron denuncias de vecinos y, más recientemente, una presentación formal de la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces, que acusó a las autoridades por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público "en un marco de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes especiales".

Más de 40 mil hectáreas arrasadas, brigadistas exhaustos y pobladores en alerta permanente.

"La investigación se encuentra en curso cuidando a la vez de no afectar las tareas de combate del fuego que actualmente se están llevando a cabo", aclararon desde la Fiscalía, que ya solicitó informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, además de dar intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Policía Federal Argentina.

El avance judicial llega cuando los números del desastre ya son inocultables. Expertos y brigadistas coinciden en que el rayo que cayó a comienzos de diciembre no fue controlado de manera eficaz, lo que permitió que los focos se reactivaran y se extendieran durante semanas. Hoy, el saldo supera las 40 mil hectáreas quemadas en toda la provincia de Chubut y un incendio que, en palabras de los propios combatientes, "avanza sin control".

Las escenas en la zona son dramáticas. Con llamas que superan los 50 metros de altura y ráfagas de viento que alcanzaron los 50 kilómetros por hora, cientos de brigadistas trabajan contra reloj para proteger poblaciones, viviendas y animales. Llegaron refuerzos desde distintas provincias e incluso desde Chile, que envió cuadrillas para combatir el fuego por tierra. Los medios aéreos operan de manera intermitente, condicionados por la visibilidad casi nula que genera el humo. "Dejamos de tratar de frenar el incendio y nos tuvimos que enfocar en la protección de las poblaciones cercanas", admitieron desde la Agencia Federal de Emergencias.

Al mismo tiempo, señalaron que "ese objetivo lo logramos, pero el fuego avanza sin control" y remarcaron que "la protección del ecosistema también forma parte de la lista de prioridades". Mientras tanto, los pobladores viven en estado de emergencia permanente. Muchos pasan las noches trasladando su ganado para evitar pérdidas mayores. "No tenemos opción, perdimos mucho ganado y tratamos de rescatar lo poco que nos queda", relató Hugo Huenelaf, uno de los lugareños afectados.

La esperanza de un alivio está puesta casi exclusivamente en el clima: "no hay forma de detener las llamas, sólo varios días de lluvia podrían aplacar su voracidad", repiten en la zona, aunque los pronósticos anticipan jornadas con temperaturas superiores a los 30 grados. El conflicto sumó un nuevo frente con la intervención de la Cámara de Turismo de Chubut, que exigió la renuncia de las autoridades locales del Parque Nacional. En un duro informe elevado a la Administración de Parques Nacionales, el sector denunció "errores estratégicos" y un "grave incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones".

Cuestionaron la respuesta inicial, el uso limitado de medios aéreos y decisiones operativas que, según el documento, priorizaron protocolos menores por sobre la urgencia de contener el fuego. También apuntaron contra la falta de información clara y oportuna a la población, advirtiendo que estas falencias, sumadas a la reiteración de incendios, podrían poner en riesgo el estatus del Parque Nacional Los Alerces como Patrimonio Mundial de la Humanidad otorgado por la UNESCO.