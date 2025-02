"Quiero las oficinas del INCAA": Jorge de "Te lo resumo así nomás" incendió a Sturzenegger por el destrato cultural

En las últimas horas, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el youtuber Jorge Pinarello, del programa de stream Te lo resumo así nomás, protagonizaron un intercambio en redes sociales por sus posturas cinematográficas. Si bien ambos comparten un origen en la ciudad de La Plata, sus posturas en torno al INCAA los distanció y generó un arduo debate.

Todo comenzó cuando Sturzenegger hizo una extensa publicación en X, ex Twitter, para criticar el manejo del INCAA en las gestiones anteriores: "La resolución 48/25 con firma de Carlos Pirovano, Director del INCAA dependiente de la Secretaría General de Karina Milei es una pieza de colección que revela la hipocresía (y daño) del discurso del Estado presente: en este caso deja expuesto cómo el INCAA literalmente devastó las salas de cine en el interior del país que decía defender", indicó el funcionario.

El tweet de Federico Sturzenegger celebrando los cambios en el INCAA

La Libertad Avanza está comprometida con machacar la cultura y cada ámbito del Estado. En esta línea, y según se publicó en el Boletín Oficial, la medida incluyó una actualización de los montos de subsidios destinados a los diferentes tipos de producción, los topes de subsidios para animación, ficción y documentales; y una modificación a la aplicación de la Cuota Pantalla, que establece el porcentaje de películas nacionales que deberán cumplir las salas y demás lugares de exhibición del país.

Al ministro no le alcanzó con festejar los cambios que se viven en la cultura argentina, sino que además intentó chicanear al conocido youtuber: "A medida que el INCAA crecía en militancia rentada con el kirchnerismo, necesitaba más y más recursos de manera insaciable. Y ¿de dónde podría sacar fácil esos recursos? Obviamente, de los espectadores de cine a los que podía expoliar con una simple resolución del organismo", escribió arrobando a Pinarello.

Federico Sturzenegger quiso ser irónico con Pinarello y quedó como un verdadero fanático

Federico Sturzenegger no ocultó su obsesión con Te lo resumo así nomás. Es por esto que buscó un tweet que se publicó en X en mayo del 2024 para explicar por qué mencionó al medio a la hora de pronunciarse cinematográficamente: "Veo en los comentarios que esto se interpretó como una crítica al sitio. Esto me impulsó a escribir este segundo tweet ya que mi intención fue exactamente la contraria. Los videos de Te lo resumo son geniales e hipnóticos. Más allá que los vemos hace años, justo este sábado con uno de mis hijos no podíamos parar de ver uno tras otro, hasta que a altas horas de la madre tuvimos que darle un corte tema".

Desde la cuenta del stream decidieron contestar en la misma plataforma: "Gracias Sturze. Aprovecho y aviso que el gobierno en La Plata proyectamos Algo Que Pasó En Año Nuevo. Película independiente sin financiamiento del INCAA (Pero gracias al INCAA se pudo ver en todo el país, incluso en lugares donde el cine comercial no llega) Ojala puedas ir", cerró con una invitación.

Por otra parte, en el vivo de Blender debatieron sobre el tema y los compañeros decidieron hincar a Jorge Pinarello para que conteste a Federico Sturzenegger: "¿Estas para agarrar el INCAA?", abren el tema con los tweet del ministro de Desregulación en la pantalla: "Obvio, pero hago lo que yo quiero. Quiero las oficinas por lo menos", contestó sobre el fanatismo del funcionario y bromeó con que ahora entendía porque lo comenzaron a seguir muchos políticos en las últimas horas.