Argentina vs. Argelia: Scaloni juega al misterio mientras los africanos calientan la previa

El reloj marca la cuenta regresiva y el mundo del fútbol se prepara para vibrar con el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El Estadio Kansas City será el escenario donde la Albiceleste comience su camino hacia el sueño de repetir la gloria alcanzada en Qatar 2022. El rival en esta primera prueba será Argelia, un equipo que llega con hambre de gloria y sin intenciones de ser un simple espectador en el grupo J.

El esperado duelo entre Argentina y Argelia está programado para el martes 16 de junio a las 22 horas de Buenos Aire). El Estadio Kansas City, con capacidad para 73.000 espectadores, será el epicentro de este enfrentamiento que promete paralizar los corazones de todo el mundo.

Lionel Messi en el Mundial 2026

Ahora bien, para los y las fanáticas que no puedan estar presentes en Kansas City, las opciones para seguir cada jugada desde Argentina son variadas. TyC Sports, DirecTV, TELEFE y ESPN transmitirán el partido en vivo, mientras que Radio La Red, Radio Mitre y Radio Cadena 3 llevarán la emoción a los oyentes.

El director técnico Lionel Scaloni tiene todo listo para su primer gran desafío en este torneo. Según las últimas informaciones, el once inicial de Argentina podría estar conformado por Emiliano "Dibu" Martínez en el arco; una defensa sólida con Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Facundo Medina; un mediocampo dinámico liderado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; y, por supuesto, el ataque letal comandado por Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Scaloni habló de todo: Messi, las lesiones y su futuro

El equipo llega con la confianza de haber conquistado la Copa América 2024 y con la experiencia de su capitán, Messi, quien podría estar disputando su última Copa del Mundo. Cada paso del rosarino en este torneo será seguido con devoción por millones de fanáticos alrededor del planeta.

Argentina vs. Argelia: historial breve pero intenso

El historial entre Argentina y Argelia tiene un solo capítulo hasta ahora: un amistoso disputado el 5 de junio de 2007 . En aquel entonces, la Albiceleste se impuso por 4-3 en un emocionante encuentro que sirvió como preparación para la Copa América de ese año. Messi fue una de las figuras destacadas al marcar dos goles en ese partido.

Estadio Kansas City

Diecisiete años después, los caminos de estas selecciones vuelven a cruzarse, pero esta vez en una cita mundialista. Y aunque la historia favorezca a los argentinos, los argelinos llegan con la firme intención de escribir un nuevo capítulo.

El seleccionado africano no pierde el tiempo y calienta la previa del partido. Liderados por Ibrahim Maza, una de sus jóvenes promesas, los jugadores argelinos cantaron una canción bastante desafiante: " Le ganaremos a Messi ".

"El primer partido es clave. Ellos provocan mucho, pero tenemos que jugar con cabeza fría y meterle ganas", declaró el mediocampista de 20 años. Además, aseguró que su equipo está listo para dejar todo en la cancha y representar con orgullo a su país.

La suerte está echada y ambos equipos saben que un buen arranque es crucial para avanzar en este torneo, especialmente en un grupo que también incluye a Austria y Jordania. La expectativa es máxima.