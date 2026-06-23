Cristiano vuelve a ser titular ante Uzbekistán: su flojo arranque y la lucha por ser el mejor del mundo

La lucha por ser el mejor jugador de fútbol del mundo se transformó en una pesadilla para el delantero portugués Cristiano Ronaldo, quien la tarde de este martes vuelve a ser titular en el segundo partido de su selección, que se enfrenta a Uzbekistán por el Grupo K del Mundial 2026, luego de empatar frente a la República Democrática del Congo, con una actuación para el olvido por parte de "El Bicho".

Durante el 1 a 1 que Portugal disputó con el equipo africano, Ronaldo se transformó en meme por los pifies clarísimos que tuvo, que lo mostraron como una sombra del delantero letal que es desde hace tantos años. A su vez, las críticas internas del vestuario luso se hicieron oír y muchas de estas se vieron en el campo de juego, donde los cortocircuitos fueron evidentes y las comparaciones con Lionel Messi, en relación al liderazgo y admiración de sus compañeros, virales.

Cristiano Ronaldo no se halló deportivamente en el debut de Portugal en el Mundial 2026, con el 1 a 1 frente al Congo.

Las grandes actuaciones del rosarino en los primeros dos partidos, que lo dejaron como el máximo goleador en la historia de los mundiales con 18 tantos, complicaron el panorama del delantero de 41 años que también juega su sexta copa del mundo, pero que sólo logró 8 anotaciones en los partidos que disputó . Al mismo tiempo, con muchos menos años que él -25-, se coloca segundo en la lista el francés Kylian Mbappé, quien se encuentra en su tercer mundial.

Por otro lado, otros delanteros figuras amenazan con hacerlo ver chiquito en cuanto a poderío ofensivo. El noruego Erling Haaland ya hizo cuatro goles en sus primeros dos partidos, el inglés Harry Kane tiene 10 en tres mundiales -dos en este-, la mitad de los que jugó Cristiano, y hasta el alemán Deniz Undav, con 29 años pero en su primera copa del mundo, ya hizo tres tantos en la actual edición.

Lionel Messi se hizo gigante con su hat-trick a Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

Los ocho de Cristiano en seis mundiales

El primer gol de Ronaldo en los mundiales lo hizo en Alemania 2006. Fue de penal ante Irán en fase de grupos. En Sudáfrica 2010 también aportó un solo gol de la goleada 7-0 ante Corea del Sur. En Brasil 2014 también metió uno solo en la victoria 2 a 1 frente a Ghana, que no alcanzó para seguir en carrera luego de la goleada que sufrieron con Alemania 4 a 0 y el empate 2 a 2 frente a Estados Unidos.

Su mejor mundial fue Rusia 2018, en el cual metió cuatro goles, con un hat-trick incluido a España, mientras que en Qatar 2022 sólo metió un penal ante Ghana y luego perdió la titularidad en Octavos de FInal. La marca de los tres goles en un partido, que sus fanáticos exponían como algo que le faltaba a Messi, quedaron atrás luego de que el rosarino hiciera lo propio frente a Argelia, en el primer partido del Mundial 2026.