Fernando Lavecchia apuntó contra Luquitas Rodríguez y Párense de Manos: "Es un circo"

El ring explotó, las redes ardieron y el rating digital voló por los aires. Pero no todos aplaudieron. En medio del éxito arrollador de Párense de Manos, el periodista Fernando Lavecchia lanzó una crítica filosa que generó revuelo: dijo estar en contra de este tipo de eventos y confesó que le "duele" que Sergio "Maravilla" Martínez "se preste a una payasada así". El comentario se dio en el programa Sin Corbata, que se emite por Splendid AM 990, con la conducción de Antonio Llorente.

Allí, Lavecchia fue directo al hueso: "Es todo por plata", lanzó, y remarcó que le resulta inadmisible que "Maravilla" Martínez, "un tipo que fue verdaderamente campeón del mundo y que tuvo todos los méritos", participe de un espectáculo de este tipo. Lejos de bajar el tono, Llorente fue incluso más lejos. "No se pegaban, una cosa insólita", afirmó, y aseguró que el ex campeón superwelter y mediano "se dejó ganar".

Además, calificó de "muy grave" que "en esos shows no se tenga en cuenta que está en riesgo la vida". La polémica creció cuando Lavecchia comparó el evento impulsado por el programa Paren la Mano con el combate entre el influencer Jake Paul y el ex campeón mundial pesado Anthony Joshua, disputado el viernes 19 de diciembre. Según su mirada, Joshua "le perdonó la vida durante cinco rounds y medio" hasta que finalmente lo "surtió" con una derecha que le provocó una doble fractura de mandíbula.

En este contexto y bajo esta mirada, Lavecchia insistió: "Yo al boxeo no lo considero deporte". Además, admitió que a veces le llama la atención mirarlo. Y remató con otra frase que encendió la discusión: "Al boxeador de verdad le tiene que dar un poco de vergüenza", volvió a repetir, subrayando que se hace "todo por la plata" y recordando que Netflix, transmisora oficial del combate de Jake Paul, repartió más de 137 millones de libras.

La tercera edición de Párense de Manos no solo llenó el estadio de Huracán sino que pulverizó los registros del streaming nacional

Mientras tanto, del otro lado del mostrador, los números hablaban solos. La tercera edición de Párense de Manos, organizada por Luquitas Rodríguez, no solo llenó el estadio de Huracán sino que pulverizó los registros del streaming regional. Con transmisión exclusiva por Kick, la velada superó los 750 mil espectadores en simultáneo y dejó atrás los 620 mil dispositivos conectados que había alcanzado la edición anterior.

Lo que empezó como una idea del programa Paren la Mano se transformó en un fenómeno global. Durante horas, Argentina lideró el ranking mundial de la plataforma, impulsada por combates protagonizados por figuras como Willy Banks, Gabino Silva y los herederos de Monzón y Bonavena. En paralelo, X, TikTok e Instagram se inundaron de clips, reacciones y entradas cinematográficas que mantuvieron viva la conversación mucho después del último campanazo.