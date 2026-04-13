Golpe al corazón de la Selección: la lesión de Cuti Romero siembra angustia a semanas del Mundial

La escena fue tan breve como devastadora. Un choque de juego, una rodilla que se dobla más de la cuenta y un futbolista que no puede ocultar el dolor. Así se encendieron todas las alarmas alrededor de Cristian "El Cuti" Romero, quien abandonó el campo de juego entre lágrimas durante el partido entre Tottenham y Sunderland. Lo que parecía una acción más terminó transformándose en una pesadilla con reloj en cuenta regresiva. El diagnóstico preliminar confirmó una lesión en el ligamento de la rodilla derecha que lo dejará fuera de las canchas entre cinco y ocho semanas. Un plazo que, aunque no lo descarta, lo pone al límite de cara al Mundial 2026.

El defensor no solo es el capitán de su equipo en Inglaterra: es una pieza estructural, clave, en la Selección Argentina. Su ausencia, incluso temporal, sacude los cimientos de un equipo que tiene fecha marcada en rojo: el debut mundialista en apenas 64 días. La imagen de Romero tomándose la rodilla, con gestos de desesperación, fue el reflejo de un temor colectivo. Minutos después, su salida entre lágrimas terminó de confirmar que no se trataba de una molestia menor.

Las imágenes del impacto -viralizadas en redes- muestran cómo su pierna derecha se flexiona de manera antinatural, llevando los ligamentos al límite. Aunque los estudios descartaron una lesión más severa, el escenario sigue siendo delicado. Romero podría llegar al Mundial, pero lo haría sin ritmo competitivo, tras varias semanas de inactividad. Una condición que obliga al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a evaluar riesgos y alternativas.

El problema es que el "Cuti" no tiene un reemplazante natural. Jugadores como Lucas Martínez Quarta o Leonardo Balerdi aparecen como opciones, pero ninguno logra ofrecer la misma solidez ni liderazgo que el ex Belgrano. En ese contexto, la posible inclusión de Romero en la lista final podría depender más de su jerarquía que de su estado físico. La preocupación no terminó ahí. En paralelo, Emiliano "El Dibu" Martínez encendió una alarma menor tras sentir una molestia.

Cuti Romero

Fue en la previa de un partido con Aston Villa. Finalmente, todo indica que se trató solo de una sobrecarga. Lo cierto es que a medida que el Mundial se acerca, cada golpe, cada molestia, cada partido puede convertirse en una amenaza. El calendario ofrece una luz tenue. Si la recuperación evoluciona favorablemente, Romero podría sumar minutos en un amistoso previo, clave para recuperar ritmo. Sin embargo, el margen es mínimo. La Selección argentina, que llega como campeona vigente y con la presión de sostener su lugar en la cima, enfrenta ahora el desafío de llegar entera y con la menor cantidad de lesiones posible.