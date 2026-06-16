La Selección Argentina debuta entre el llanto de Scaloni, el mensaje de Messi y las piñas de los hinchas en el Times Square

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y la Selección Argentina, última campeona del mundo, está lista para su debut contra Argelia en Kansas City. Pero, el fútbol no solo se vive sólo en la cancha y eso, los argentinos lo tienen muy pero muy claro.

Es que la previa al primer partido del equipo de Lionel Scaloni estopa repleta de momentos épicos, tensos y emotivos que ya empiezan a escribir una nueva página en la historia albiceleste. BigBang trae las perlitas más destacadas.

Marea argenta en Kansas: aliento sin fronteras

Kansas City se tiñó de celeste y blanco. Desde cada rincón del mundo, los hinchas argentinos comenzaron a llegar a la ciudad que será testigo del debut mundialista. Con banderas, camisetas y canciones que resuenan en cada esquina, la pasión por la Selección se hace sentir como un rugido inconfundible y se calcula que hay unos 30.000 argentinos y argentinas en Estados Unidos para disfrutar del mundial 2026.

Miles de argentinos y argentinas en Kansas

Sin embargo, no todo es color de rosa para los fanáticos porque muchos no consiguen entradas para el partido en el GEHA Field del Arrowhead Stadium, que tiene capacidad para 73 mil espectadores.

En redes sociales como Facebook y WhatsApp, los grupos de reventa e intercambio de entradas están que arden y los precios... también. Hace unos días no bajaban de 700 dólares, ya bajan de nuevo con algunos disponibles por 560 dólares. Pero la incertidumbre y la ansiedad están a flor de piel.

Escándalo en Times Square: trompadas, empujones y gritos entre hinchas

Lo que debía ser una fiesta terminó en escándalo. En pleno corazón de Manhattan, Times Square, hinchas argentinos y argelinos protagonizaron un enfrentamiento inesperado que dejó atónitos a los miles de turistas y vecinos que estaban en la zona. Lo que empezó como una competencia pacífica de cantitos derivó rápidamente en empujones, insultos y golpes.

Videos de los momentos de tensión se viralizaron en cuestión de minutos en las redes sociales, donde se ve a hinchas con camisetas y banderas de ambos países enfrentándose.

Fueron las autoridades neoyorquinas las que intervinieron rápidamente para dispersar a los involucrados, aunque hasta el momento no se reportaron detenciones ni heridos graves. La escena dejó un sabor amargo en la previa del Mundial porque lo que debía ser un banderazo de apoyo se transformó en un campo de batalla.

Messi: un mensaje que une los corazones

En medio de la vorágine previa al debut mundialista, Lionel Messi decidió hablar. Pero lo hizo a su manera: con un mensaje breve pero contundente en sus redes sociales. "Juntos", escribió el capitán argentino en sus historias de Instagram, acompañado por una imagen del equipo abrazado en círculo durante un entrenamiento en Kansas City.

El mensaje de Messi en la previa del debut de la Selección

El astro rosarino compartió imágenes: tomando mate con sus compañeros y disfrutando del clima previo al debut. En silencio pero con liderazgo, Messi deja claro que el equipo está más unido que nunca y listo para volver a ilusionar al pueblo argentino en busca de un nuevo título mundial.

La reacción de Scaloni al ver a Palermo: un llanto vale más que mil palabras

La conferencia de prensa previa al partido ante Argelia tuvo un momento inesperado que conmovió a todos los presentes. Scaloni no pudo contener las lágrimas cuando vio entre los periodistas acreditados a Palermo, su excompañero en Estudiantes de La Plata y figura histórica del fútbol argentino.

"Qué alegría verte, Martín. Me emociona, no te había visto", dijo Scaloni con la voz quebrada al reconocer al "Titán" sentado en primera fila. Palermo, quien fue como enviado especial para un medio deportivo, aclaró que estaba allí no como periodista, sino como amigo y excompañero. "Quería preguntarte: ¿te imaginabas todo esto?", lanzó Palermo, haciendo referencia al exitoso camino que recorrió Scaloni como entrenador.

El DT albiceleste aprovechó la oportunidad para recordar los momentos compartidos con Palermo en sus inicios como futbolista y agradeció el apoyo incondicional que siempre recibió del exdelantero. "Martín, te aprecio un montón", concluyó Scaloni mientras secaba sus lágrimas, dejando un momento imborrable para y que quedará en los anales de la historia del fútbol.

Otamendi, tranqui pero desafiante: "Todos nos van a querer ganar"

Con 38 años y a punto de disputar su cuarto Mundial, Nicolás Otamendi es uno de los líderes indiscutidos de la Selección Argentina y en conferencia de prensa, el defensor habló sobre lo que significa este torneo para él y dejó claro que está listo para dejarlo todo en la cancha.

"Disfruto de estos momentos porque va a ser mi último Mundial", confesó con una mezcla de nostalgia y orgullo. "El día a día, mis compañeros, es una linda competición... Es mi cuarto Mundial y no hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país. Contentísimo por la oportunidad". Además, destacó la importancia de mantener la humildad pese a ser los campeones defensores: "Llegamos bien, estamos dando un máximo porque sabemos que somos el campeón y todos nos van a querer ganar , entonces tenemos que dar el máximo. Tenemos que hacer nuestro juego, ellos tienen buenos jugadores. Y creo que la organización defensiva es clave".

El zaguero cerró su intervención reflexionando sobre su preparación para llegar en óptimas condiciones: "Cuando terminó Qatar no sabía si iba a poder estar acá, pero me fui preparando (...) Lo más importante es la mentalidad y la ambición", dijo Otamendi orgulloso.

Estadio Kansas City

Con el reloj marcando las horas previas al debut frente a Argelia, el ambiente está cargado de emoción y expectativa. Kansas City ya vibra al ritmo de la Scaloneta mientras Messi lidera con su ejemplo silencioso, Scaloni se emociona con viejos amigos y Otamendi se prepara para defender una vez más los colores celestes y blancos. El Mundial recién comienza, pero las historias épicas ya son mayoría.