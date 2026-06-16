¡Vamos, Lionel! Argentina venció 3 a 0 a Argelia, con triplete de Messi

La Selección argentina de fútbol venció a Argelia 3 a 0 con un hat-trcik de Lionel Messi, en el primer partido del Grupo J del Mundial 2026, que completan Austria y Jordania. El encuentro se disputó en el Arrowhead Stadium de la ciudad estadounidense de Kansas, donde "La Scaloneta" tiene la concentración de cara al resto de la competición internacional.

El primer gol llegó de la zurda del capitán, quien la clavó al ángulo desde afuera del área, luego de una habilitación de Rodrigo De Paul con un pase exquisito que cruzó la línea del mediocampo rival. El segundo fue tras un rebote que dejó el arquero argelino Luca Zidane -hijo de Zinedine- tras un remate durísimo de Alexis Mac Allister.

El tercer gol, con el que se llevó la pelota a su casa el rosarino, fue otra vez de afuera del área tras una habilitación de Nico González. La importancia de este tanto fue mayúscula, ya que Messi empató al alemán Miroslav Klose con 16, como máximo goleador de la historia de los mundiales. Tras sellar el hat-trick, el capitán salió reemplazado por el debutante Nico Paz y se ganó los aplausos de todo el público.

Tanto a Argentina como a su rival les anularon un gol antes de los 10 minutos del partido. Por un lado, Messi quedó adelantado tras una habilitación de Lautaro Martínez que el capitán clavó al primer palo. Argelia también sufrió un offside que evitó que se ponga al frente en el marcador.

El próximo encuentro será el lunes 22 frente a Austria, a las 14 hora local. El equipo que conduce Lionel Scaloni pasó la primera prueba y se puso el traje de candidato, aunque lo más importante fue superar la presión que significaba empezar con el pie derecho (o el izquierdo de Messi).

Con el capitán al frente: Lionel Messi encabezó la salida de "La Scaloneta" al calentamiento frente a Argelia en su debut en el Mundial 2026.

La formación inicial de Argentina estuvo confirmada desde temprano. En el arco Emiliano "Dibu" Martínez; en la defensa Nahuel Molina Lucero, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; el mediocampo fue con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; y el tridente ofensivo dispuso a Thiago Almada algo más atrasado y al capitán Lionel Messi y Lautaro Martínez como puntas.

Antes de que comience el partido, De Paul y Paredes salieron al círculo central a ritualizar una cábala que arrastran hace mucho tiempo de forma exitosa: la de comer caramelos en la previa de los encuentros mundialistas.

El árbitro del encuentro fue el polaco Szymon Marciniak. La cancha donde se disputó el partido tiene una capacidad para 69.045 espectadores. Por fuera de la cita mundialista, es el estadio donde el equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs -campeón del Superbowl en 2024 y 2023- oficia de local en la NFL.