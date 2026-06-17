Messi confesó que no la pasó bien antes del debut de la Selección Argentina: días oscuros y razones misteriosas

No hay dudas del nivel de brillo que desplegó Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, marcando tres goles en la contundente victoria frente a Argelia. Sin embargo, el capitán albiceleste reveló que los días previos al encuentro no fueron fáciles para él, debido a razones ajenas al deporte que lo llevaron a atravesar momentos complicados.

"La verdad, totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, a mis compañeros. Estuvieron siempre, como siempre, al lado mío. Me dieron muchas fuerzas para que esté bien y nada más", confesó Messi tras recibir el premio al mejor jugador del partido.

Lionel Messi

El encuentro ante Argelia no fue sencillo y hasta el mismísimo capitán rosarino reconoció que su rival presentó batalla y destacó la importancia de mantener la concentración en un torneo tan competitivo como el Mundial: "Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Ellos tienen muy buenos jugadores, muy dinámicos, intensos. Si dejábamos la pelota nos podían generar pero estuvimos bien paraditos cuando no teníamos la pelota. Tuvimos la suerte de ponernos en ventaja y manejar el partido, quizás no como lo hicimos siempre a través de la posesión", explicó el capitán.

El desarrollo del partido tuvo sus altibajos, especialmente en el primer tiempo,s según el mismísmimo Messi: "Nos costó un poco el primer tiempo, el segundo cambió, es normal. Los primeros partidos de una competición oficial, más de un Mundial, son difíciles. Teníamos la experiencia del último, se está viendo en este Mundial que nadie regala nada ", dijo Messi en una breve pero contundente conferencia de prensa.

A pesar de su brillante actuación y de alcanzar nuevos hitos en su carrera, Messi se mostró humilde al hablar de los récords: "La verdad que no (sobre si le pone importancia al récord), es un honor estar ahí por lo que significa estar ahí al lado de Klose, está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, Mbappé está ahí que hizo dos hoy. Es una estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todos ellos, no significa nada para mí", expresó con sinceridad.

El delantero también dejó claro cuál es su verdadera motivación para seguir jugando al más alto nivel: "A mí me gusta jugar al fútbol. Es mi pasión desde chiquito. Cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, somos muy parecidos en ese sentido de que quiero dar el máximo y me quiero sentir bien. Disfruto de esa manera. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos".

Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Una vez más Lionel Messi demostró al mundo entero la calidad de jugador que es: humilde, perseverante pero sobre todo resiliente porque en sus momento más duros, pone el pecho y lleva la camiseta de la Selección Argentina a lo más alto. ¡A no decaer, Lio!