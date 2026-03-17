OSECAC advierte por una crisis en la cobertura: miles de monotributistas podrían quedar fuera del sistema

La Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) encendió una señal de alarma sobre el sistema sanitario al advertir que miles de monotributistas podrían quedarse sin cobertura médica si no se corrige el actual esquema de financiamiento. La preocupación fue transmitida directamente al ministro de Salud, Mario Lugones, durante una reunión mantenida este 17 de marzo.

OSECAC advierte por una crisis en la cobertura

Del encuentro participaron el secretario general de Comercio, Armando Cavalieri, y el titular de la obra social, Carlos Pérez, quienes plantearon la "gravedad" de la situación provocada por el desfasaje entre los aportes del monotributo y el costo real de las prestaciones médicas. Según el informe presentado, el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera actualmente los $100.000 mensuales por adulto y asciende a entre $160.000 y $170.000 en adultos mayores. En contraste, el aporte que realiza un monotributista al sistema de obras sociales es de apenas $22.000 mensuales.

La brecha es significativa: ese monto "no cubre ni siquiera el valor de una consulta médica", mientras que prácticas básicas como una radiografía oscilan entre $80.000 y $150.000 y los análisis clínicos completos pueden costar entre $200.000 y $300.000. A esto se suman procedimientos de mayor complejidad, como cirugías -entre $1.000.000 y $2.500.000 en los casos más simples- o tratamientos prolongados para enfermedades crónicas.

En este contexto, Cavalieri fue contundente: "el sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud". Tras la reunión, el dirigente sindical explicó que acercaron distintas alternativas al Gobierno para intentar corregir la situación.

Una de ellas consiste en equiparar el aporte de los monotributistas al de los trabajadores en relación de dependencia. Otra opción, más disruptiva, plantea directamente eliminar el componente de salud dentro del monotributo. Desde OSECAC, sin embargo, buscaron despejar interpretaciones sobre una eventual exclusión de afiliados. Pérez aclaró: "Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales.

Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema". Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de OSECAC. El número dimensiona el impacto potencial del problema.

Armando Cavalieri y Carlos Pérez

En el cierre, Cavalieri insistió en la necesidad de una discusión de fondo: "Actualmente, más de 300.000 monotributistas en todo el país reciben cobertura a través de OSECAC. Si este problema estructural no se discute ni se resuelve, todos ellos podrían quedar progresivamente al margen del sistema de obras sociales. Por eso creemos que este tema debe debatirse con responsabilidad. El desafío es encontrar un esquema que permita garantizar el acceso a la salud de toda la comunidad sin desfinanciar el sistema solidario que hoy sostiene la atención médica de millones de personas en la Argentina".