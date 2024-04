Catalina de GH en BBN: tildó a Furia de "traidora" y confesó que "tiene las puertas abiertas para el amor" de El Villano

Catalina Gorostidi se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano tras haber sido derrotada en una intensa batalla y mano a mano con quien era su mejor amiga y que en cuestión de días, se convirtió en todo lo contrario: Juliana "Furia" Scaglione.

Con el 57,1% de los votos, el público decidió que sea su enemiga quien prosiga en el reality, aunque la pediatra lejos de irse enojada o triste por aquella decisión, se retiró estando "orgullosa" del "legado" que le dejó al resto de los participantes.

Juliana Scaglione le ganó en el mano a mano a Catalina y logró su eliminación.

En diálogo con BigBang , Catalina confesó que regresar a la casa más famosa del país en el repechaje, después de estar un mes y medio en el afuera, fue pura y exclusivamente para estar con Furia, pero al ingresar se topó con una cara de su amiga que desconocía completamente.

Traición, envidia, celos, competencia, comentarios desafortunados, obsesión y agresión, fueron alguna de las palabras que eligió para definirla. "Juliana fue la misma persona de siempre pero le hizo a su amiga lo que le hace a todos. Ella hizo lo que la gente no ve. Yo no me comporté mal con ella, ella conmigo sí".

Catalina Gorostidi y Juliana "Furia" Scaglione se reencontraron tras el repechaje.

Además, aseguró que esta segunda etapa que duró casi tres meses fue totalmente distinta por la manera en la que lo vivió. "Fue entrar a un Gran Hermano nuevo". Los motivos principales a ello, fueron pura y exclusivamente por la relación que logró tener con el resto de sus compañeros con los cuales antes no había podido entablar ningún tipo de vínculo anteriormente.

"Emmanuel (Vich) es un satélite de Furia, con las chicas logramos una gran relación, a Los Bro (Martín Ku; Bautista Mascia y Nicolás Grosman) los quiero mucho a pesar de que son tibios y ahora pude conocer bien a Federico (Farías), no a Manzana, como me decía él", comentó.

Furia y Emmanuel, más unidos que nunca.

Más allá de su paso por Gran Hermano que finalmente culminó, la pediatra ahora manifestó que tendrá otras cosas para hacerse cargo en el afuera. Una de ellas es recomponer su relación con Agostina (Spinelli) con la que se distanció por mostrarse del bando de Furia, continuar teniendo una amistad con los ex "hermanitos" y apostarle unas fichas a algo que veía muy lejano: el amor.

A raíz de eso, especificó que ella casi siempre le "cierra las puertas" a las relaciones amorosas, pero que esta vez, las dejará abiertas para una persona en particular: El Villano.

Catalina Gorostidi participante de Gran Hermano.

-¿Te fuiste con una sensación distinta que la primera vez?

-Sí, obvio. Hasta que llegué al estudio me fui mucho más contenta, tuve otro paso y fue literalmente como otro Gran Hermano para mí. Tuve una re buena relación con los chicos, me sentí una líder dentro de la casa pero porque ellos eligieron que eso sea así y siento que también les abrí los ojos a varios que estaban bastantes dormidos, así que me fui contenta. Yo sabía que los fans de Furia no iban a estar muy contentos, pero también entiendo que el fanatismo a veces te sega y que lo iban a tomar como una traición. Igual estoy tranquila porque yo sé lo que pasó y por qué las cosas se dieron así.

-En la primera eliminación te fuiste como enojada y ahora te fuiste estando orgullosa y feliz...

-Sí, totalmente. Siento que giré la casa, le abrí los ojos a los chicos, dejé mi legado y es más, cuando yo estaba en placa, les dije a los chicos que era probable que me vaya pero que ellos tenían que seguir jugando y metiendo, que no dejen que Furia los mande, que jueguen y sean buena gente y creo que eso lo tomaron, siento que supieron tomar la idea que yo les dí. De hecho Martín, que comparaba todo con los dibujos, me había dicho que yo era como Thor y que el Capitán América era Manzana, entonces cuando me fui, nos dimos la mano con Manzana como diciendo "ustedes ahora sigan con lo que empezamos". La verdad es que estuvimos muy cerca de sacarla. El juego cambió bastante y yo les pedí que sigan así, que no intenten ir contra los nuevos, que sigan en ese camino, pero hay que ver.

-¿Sentís que "Los Bro" están perdidos dentro de la casa?

-Sí, obvio. Por eso les hablé a los tres e incluso me senté con el Chino, que es el líder de ese grupo, para explicarle un poco todo porque él a veces no ve lo que pasa a su alrededor. Yo le dije que él era el más difícil de convencer porque es demasiado transparente y no puede entender que lo traicionen. Yo le dije que estaba marcado por Furia para irse y tenía que reaccionar para ir contra ello porque es la verdad. Mi objetivo no era llegar a la final, era abrirles los ojos a los chicos. Mi objetivo principal fue entrar a jugar con Furia pero cuando vi que me soltó la mano, me traicionó y no le gustó que me convierta en líder de la casa, mi objetivo comenzó a ser abrirles la cabeza a los chicos para que entiendan con la clase de jugadora que es Juliana y a lo que se tenían que enfrentar. Yo entendí que había que dar batalla porque si no, hay que darle el premio a Furia ahora e irnos todos.

Catalina Gorostidi es la nueva eliminada de Gran Hermano.

-Es un programa evidente porque nadie quiere enfrentar a Furia...

-Es que todos le tienen miedo. Yo les decía que la miren no como una persona que tiene el mando, sino como una persona más adentro de la casa porque ahí se hace y se dice lo que Juliana quiere. Ella me decía que yo dividía la casa y no, la verdad es que hacía que los chicos puedan tomar sus propias decisiones sin tener que ser influidos por ella, porque ellos no se plantan, solamente aceptan. Juliana me decía que yo dividía, pero en realidad ella nunca fue líder de la casa. Ella solo gritaba y trataba mal entonces daba miedo y todos le seguían sus órdenes . Yo sentí que mi especie de liderazgo me lo otorgaron simplemente porque era todo a votación, arreglos, charlas...

-¿Te arrepentís de haber justificado lo injustificable de Juliana en cuanto a sus agresiones simplemente por ser su amiga?

-A mí me pasó que siempre la defendí y justifiqué cosas que son injustificables porque siempre hablamos todo y nos contuvimos la una a la otra, pero después me di cuenta de cómo era en verdad cuando vi que ella empezó a verme fuerte por la placa que quedamos mano a mano con Rosina y se fue, o empezó a ver que la casa se empezó a unir, con las chicas nos empezamos a juntar, con Los Bro estaba todo perfecto y que ya no nos bancábamos los insultos de ella, las miradas o cómo te intimidaba con su presencia. Ella manipula mucho a todos, quiere que todos digan y hagan lo que dice. Todo el tiempo habla de que la gente la envidia, de que queremos ser como ella y no sé, tiene comentarios que tampoco están buenos. Yo espero que la gente la vea de afuera y se den cuenta de la persona que es.

-¿Por qué crees que estaba obsesionada con el tema de que todos le tienen envidia?

-Ella siempre mantuvo eso porque tenía bronca de las chicas que estábamos adentro de la casa. Habló de nuestras celulitis, de si comíamos mucho dulce de leche o poco, le dijo a Florencia que tenía que bajar de peso, que nosotras queríamos su cuerpo y la verdad es que al menos en este Gran Hermano nadie habló de cuerpos ni de físicos sobre ninguno, la única que hacía esos comentarios fue ella .

Catalina Gorostidi quedó eliminada de Gran Hermano y debilitó a "Las Furias".

Ella anda en bikini todo el día porque cada uno hace lo que quiere, pero también criticaba si las chicas estaban en corpiño, entonces llega un punto en que es muy raro, son mensajes muy contradictorios y más a esta altura de la vida que todo eso atrasa.

-Llamó mucho la atención que todas las encuestas daban a tu favor... ¿Crees que te perjudicó un poco que la eliminación se pase al lunes?

-Yo creo que la gente siguió votando pero yo lo que analicé fue que armamos una placa en conjunto y no es lo mismo que estemos todos haciendo peso, a que sea un mano a mano.

Pero porque es lógico de los que votan, quizás cuando ya se salva su participante favorita dejan de votar y listo. Igualmente ya está, creo que estuve muy cerca de sacarla, fui la que más se aproximó pero listo.

-¿Por qué era el momento de eliminarla?

-Creo que su participación en el juego ya está. Que su participación aburrió porque ni siquiera hace el juego que hacía antes y por lo menos entretenía. Ahora lo único que hace es bailar con Emmanuel todo el día, que no digo que esté mal, pero ni siquiera entretiene haciendo otra cosa.

Ya la manipulación constante es horrible también. Creo que podes tener un juego mucho más limpio e inteligente, algo que sea leal.

-¿Te pusiste a pensar en algún momento en que si quizás dejaban a Emmanuel en la placa, vos lo podías eliminar y después ir contra Furia para desestabilizarla?

-Si sacábamos a Emmanuel, Furia no se iba a desestabilizar. Emmanuel es un satélite, como le decíamos en la casa, o un general de Furia. Ella lo está usando de una forma tremenda y en dos o tres semanas le pega una patada y lo saca ella .

Creo que era el momento de sacarla a ella porque se habló con toda la casa para hacerlo, Los Bro entendieron que la tregua de los originales Furia no la cumplía y le convenía solamente a ella y que encima Emmanuel, como decía Virginia, a la brevedad se va a ir.

Catalina y un ping pong de preguntas picantes a Emmanuel.

-Bautista dijo que no tenían intenciones de eliminar a Furia todavía, que no era el momento, pero que la casa los llevó a eso y por eso la estrategia de la placa final. ¿Qué opinás?

-A mi Bautista me dijo que si Furia no se iba, iban a arrancar para otro lado. Cuando me advirtió eso, yo les dije que no era así porque si la dejan estar cada vez más, después se torna cada vez más difícil. Lo que pasa es que ellos tres (Los Bro) toman de ejemplo a Alfa que se fue séptimo y piensan en sacar a Furia más adelante... yo les dije que para mí no estaba en lo cierto porque cuanto más la dejen pasar, se desenfoca lo que está pasando ahora.

Los Bro son muy tibios, los adoro pero tienen otro tipo de campaña, nunca van a pedir por alguien en específico. Su campaña conmigo fue, por ejemplo, que las últimas dos noches se vinieron a dormir conmigo y me acompañaron. Ellos hacen otro juego distinto y la gente lo entiende así, más tranquilo. Yo no lo comparto porque me gusta más ir a la guerra, pero igualmente entiendo que a ellos les gusta ser así.

-¿Qué fue lo que pasó con Alfa en el afuera que te puso tan mal cuando entró?

-No me gustaría entrar en detalles porque no la pasé bien, pero básicamente muchas discusiones y más que nada fue todo en el afuera. Adentro yo intenté dejarlo de lado pero continuó puteándome, yo me iba a un cuarto y como todos me acompañaban el venía a provocarme.

Alfa reingresó a la casa de Gran Hermano

Era todo el tiempo sentir sus insultos, su perseguimiento, eso me molestó mucho. No me interesa hablar con él pero lo respeto como compañero del canal y de trabajo. Eso fue todo lo que puedo decir de él.

-¿Te sentiste incómoda en el debate?

-Por momentos era como que ellos me hablaban sobre lo que viví yo y me dejaba un poco paralizada que si bien ellos pueden analizar, ver fragmentos y todo, todo lo que pasó lo viví yo y sólo yo puedo explicarlo. Ellos nunca van a entender lo que es convivir con Furia, ser su amiga, sentirse traicionada porque es obvio, no es lo mismo vivirlo que mirarlo por una pantalla.

Catalina Gorostidi se quejó de la producción.

-En ese ataque que te estaban haciendo también se sumó Agostina... ¿Te molestó que te quiera atacar públicamente?

-Yo con Agos hablé el día después del debate y tuvimos una conversación sobre todo lo que pasó. Le dije que no compartía comentarios que hizo pero que igualmente me di cuenta que cuando entré, Furia pide lealtad y un montón de cosas, pero cuando puede te la da por atrás. Yo le pedí perdón a ella porque sentí que tenía que hacerlo de verdad. Igualmente siento que ayer no me quiso atacar, siento que ella estaba dolida y yo me sentí incomoda y me dolió que me lo diga porque yo sé que tenía razón.

Agostina Spinelli y Furia

Me angustió escucharlo porque después de vivir lo que viví con Furia, me di cuenta que terminó desestabilizando a Agos y sacándola del juego de una manera muy sucia. A mí me angustió que Agos me dijera todo eso en cámara porque ella sabe que yo estuve mal por cómo la traté y siempre que pude le pedí perdón. Yo a ella la voy a considerar una amiga toda la vida. Cuando viví en carne propia lo de Juliana, me di cuenta que estaba cegada por ella.

-En el afuera son todos amigos a pesar de haberse llevado mal en la convivencia pero, particularmente con Furia... ¿Crees que va a ser así con el resto?

-No sé, siendo sincera no lo sé pro porque Juliana es muy diferente en gustos y además porque lastimó a mucha gente. Yo no puedo hablar por todos, pero creo que cuando salga del juego tenemos que hablar sin cámaras y a solas. Yo sí la quiero y quiero hablar con ella, el tiempo dirá como seguirá la cosa. Yo intento unir a todos, con Sabrina, por ejemplo, adentro nos odiábamos y cuando salí me encontré con una chica súper buena, inteligente que quizás en la segunda etapa no pude tampoco tener esa relación porque Furia es muy celosa y en ese punto quizás tenía razón porque ella, que no estuvo afuera, quizás no entendía nada si me veía súper amiga de Sabri.

Sabrina

Yo a Juliana le dije que cuando salga va a entender un montón de cosas dándole a entender que Sabrina es re buena piba, compañera, generosa y también destaco que ella entendió que todo fue un juego, supimos separar eso y nuestra relación cuando tuve que votarla en la segunda etapa.

-¿Además de Alfa, también influyó Mauro en tu distanciamiento de Furia?

-No, para nada. A mí me encanto que ella esté contenta con Mauro. A mí al principio me preocupó como cualquier amiga porque yo no sabía qué intenciones tenía él en modo de estrategia para desenfocarla del juego porque no lo conocíamos. A mí nunca me importó con quien estaba o no y lo mismo con Emmanuel, mi relación con Furia iba más allá de eso, yo sabía que éramos nosotras dos y el resto.

Furia y Catalina se reconciliaron antes de saber la eliminación.

-¿Fue otra la Juliana con la que te topaste?

- Fue la misma de siempre pero le hizo eso a su amiga. Ella hizo lo que la gente no ve. Yo no me comporté mal con ella, ella conmigo sí. Yo me encerraba a veces a llorar por Alfa y ella venía y me puteaba no entendiendo por qué. Yo quizás iba al confesionario a llorar por Alfa y ella mientras gritaba que quería que Alfa se quede, y ni hablar de la cantidad de comentarios malos que tuvo.

Cuando vino mi papá jamás se me acercó a preguntarme algo o mismo cuando me ponía mal ella ni venía con la excusa de que los chicos me acompañaban pero la realidad es que a mí me interesaba su compañía en especial porque la consideraba mi amiga. Encima, si te pones a pensar, a mí me servía mucho más quedarme en el juego de Furia para durar mucho tiempo más en la casa pero yo jamás me dejaría pisotear por alguien ni dejarme maltratar o destratar como ella lo hacía conmigo.

-¿Cómo viste el ingreso de Coti?

-Coti me gusta. Siento que con mi salida, Furia iba a quedar re empoderada y todos re tranquilos entonces al entrar Coti, que juega, que picantea, que no se calla las cosas, quiero ver como se desenvuelve y como se desenvuelve Furia. Furia pasa por al lado de Martín y le grita "falso" y yo no creo que si le grita algo así a Coti, de la nada, ella se va a quedar callada. Me muero por ver su actitud. Juliana está acostumbrada que nadie le conteste y por eso no tiene pica con ninguno, porque hace y dice lo que quiere.

-¿Habiendo vivido dos partes completamente distintas en la casa: quién pensas que va a llegar a la final?

-Yo pondría en una placa a los tres Bro, porque creo que Martín es fuerte y es líder. Yo iría a la placa fuerte: Los Bro, Manzana, Virginia, Zoe y Furia. A Emmanuel no lo veo como personaje fuerte porque es un satélite. A la final quiero que lleguen Martín, Manzana y Zoe . Ellos juegan, son buena gente, respetuosos... quizás no es el juego que me gusta, pero se lo merecen.

Catalina Gorostidi ingresando a la casa de Gran Hermano.

-¿Quién puede sacar a Furia en el mano a mano?

-Puede ser Martín o Manzana. Sé que Virginia afuera es muy fuerte, me gustaría verlo, ojalá que sí, pero no sé si es más fuerte que Juliana entonces me da un poco de desconfianza y no la arriesgaría.

-Dejando Gran Hermano de lado... ¿En qué anda tu corazón? ¿Tu relación con El Villano quedó parada por el repechaje?

-Es muy graciosa esta pregunta porque ni siquiera sé cómo responderla. Yo lo conocí a él y a toda su banda en el video que grabamos y yo estuve muy contenta por eso. Ahí los conocí, me cayeron todos genial y me parecieron todos muy buenas personas, además de parecerme un gesto muy lindo el haberme elegido.

El Villano

Él a mí como persona me atrajo mucho pero no lo conozco tanto porque, pensá que lo conocí y después pasé casi dos meses encerrada entonces no sé qué pasará ahora. Se que me bancó mucho, que hizo campaña por mí, que subió historias y se lo agradezco un montón, pero no sé que va a pasar porque todavía ni nos pudimos ver.

-¿Las puertas quedan abiertas para un posible romance?