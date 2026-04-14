Destaparon los "privilegios" Sol Abraham: su hermana rompió el silencio y atendió a periodistas

Sol Abraham puso rumbo a México para protagonizar el intercambio de participantes entre Gran Hermano y La Casa de los Famosos. Si bien la noticia generó entusiasmo entre los fanáticos del formato, no tardaron en aparecer versiones que apuntan al lado más polémico de la situación.

Fede Flowers comentó en El Observador: "La información que tengo desde el corazón de Telefe es que exigió varias cosas para poder ir allá", comenzó, al revelar detalles sobre las últimas decisiones dentro del canal de las tres pelotas.

Sol Abraham confesó su plan antes de llegar a La Casa de los Famosos

Según el periodista, la elección no habría sido impulsada desde México como se comunicó oficialmente, sino que se trataría de un acuerdo con la participante para evitar que abandonara el juego. Además, sostuvo que Abraham planteó otras condiciones: "Desde que empezó el reality ella pidió irse cuatro veces por la hija... ella exigió ir a México a La Casa de los Famosos", agregó Flowers.

Por otro lado, tanto en el programa como en su cuenta de X, el periodista aseguró que la jugadora rompió el aislamiento: "Viendo a la hija también. Como lo hizo Solange en el hotel en Olivos (en la calle San Martín), donde está 'aislada', exigió ver a su hija y lo hizo ", lanzó sin filtro.

Sol Abraham habría visto a su hija antes de volar a La Casa de los Famosos

El tuit generó un fuerte revuelo en redes sociales, donde se instaló el debate sobre la transparencia del reality y los supuestos arreglos de producción que podrían afectar la esencia del formato.

En ese contexto, quien salió a respaldar a la participante y al canal fue su hermana. "Falso, eso no pasó", aclaró de entrada Noelia Abraham en redes sociales. Y sumó: "Mi sobrina dormía cuando Sol salió de la casa, porque sale muy temprano al colegio y va doble jornada".

Fede Flowers expuso el secreto de Sol Abraham y su hermana salió a desmentir

De esta manera, no solo negó el presunto reencuentro, sino que también apuntó contra el periodista: "Algo tan fácilmente comprobable, estuvo todo el día ahí. Dejen de inventar, sean periodistas confiables y profesionales".

Fede Flowers, lejos de retroceder, redobló la apuesta y defendió su versión: "¿Y qué vas a decir? ¿que sí? El encuentro existió, soy periodista y está más que chequeado. Sol mañana se presenta en la casa recién, tuvo re tiempo desde el domingo de verla, fue una condición que puso ella", retrucó con firmeza.