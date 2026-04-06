Trump habló de eliminar a Irán en una sola noche si no libera Ormuz: "Podría ser mañana mismo"

"Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", lanzó el presidente de Estados Unidos (EE.UU), Donald Trump, en una de sus típicas conferencias desde la Casa Blanca, realizada durante la tarde de este lunes. Tras la afirmación, describió un plan para terminar con las centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras en Irán si Teherán no llega a un acuerdo o no reabre el estrecho de Ormuz antes del martes a las 20 de la ciudad de Miami.

"Les di una extensión de 10 días", explicó Trump. "Tienen hasta mañana. No tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas. Estarán en la edad de piedra", remarcó el mandatario. Al mismo tiempo celebró que en las negociaciones cuentan con la ayuda de "países increíbles que quieren que esto termine porque los afecta", y recordó que el conflicto complicó "a muchas personas".

Por otro lado, Trump dejó más polémicas declaraciones en relación a la situación de Venezuela, país del cual secuestraron a su presidente Nicolás Maduro meses atrás. "Mido muy bien en las encuestas, más que todos. Voy a ir a Venezuela, voy aprender español muy rápido -no me cuesta aprender idiomas- y seré presidente de Venezuela", afirmó en su típico tono provocador. Tras eso, destacó la gestión de la actual mandataria Delcy Rodríguez. "Estamos muy contentos con el presidente que tenemos ahora, con la gente que lleva el país actualmente", reconoció.

La conferencia de Trump fue por la misión de rescate del aviador del F-15E derribado por Irán, a la cual calificó como "una de las búsquedas en combate más grandes, complejas y angustiosas jamás intentadas por las fuerzas armadas". Según detalló, las fuerzas armadas desplegaron 21 aeronaves militares inmediatamente después de que el avión fuera derribado. Durante la primera fase de búsqueda y rescate tras el derribo del avión, el piloto fue localizado y rescatado por un helicóptero HH-60W Jolly Green II.

Delcy Rodríguez quedó al mando de la Venezuela de Maduro y recibe elogios de Trump.

Según declaró, en la operación para rescatar al oficial de sistemas de armas participaron 155 aeronaves, entre ellas cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento de combustible y 13 aviones de rescate. "El heroico oficial de sistemas de armas del F-15E había eludido la captura en tierra en Irán durante casi 48 horas", expresó. "Eso es mucho tiempo cuando estás en malas condiciones y sangrando", añadió enseguida.

A su vez, Trump reveló que alguien filtró información sobre el rescate del primer militar del avión de combate F-15E antes de que el segundo fuera puesto a salvo y advirtió que están "buscando con mucho empeño a quien filtró la información". "Creemos que podremos averiguarlo", aseveró el presidente sobre la identidad del buscado. "Vamos a ir a la empresa de medios que lo publicó y le vamos a decir: 'Seguridad nacional, entréguenlo o irán a la cárcel'".