Donald Trump sube la apuesta e intercepta un buque petrolero de Vladimir Putin en alta mar

En un episodio que podría agravar la ya delicada relación diplomática entre Estados Unidos y Rusia, la Armada estadounidense interceptó y abordó en el Océano Atlántico al buque petrolero de bandera rusa Marinera, anteriormente conocido como Bella-1. Este movimiento, que ocurre en medio de la reciente invasión de Washington sobre Venezuela, desata un clima de incertidumbre y peligro en las aguas internacionales.

El buque, propiedad de la empresa rusa BurevestMarin, fue señalado por el gobierno de Donald Trump de haber transportado petróleo venezolano, en violación al "bloqueo total" decretado por Estados Unidos el pasado 16 de diciembre contra las exportaciones energéticas del país caribeño.

Vladimir Putin y Donald Trump

La situación se torna más compleja al considerar que, según informes, Rusia habría desplegado un submarino para escoltar al Marinera y habría exigido a Washington detener la persecución.

Desde hace más de dos semanas, el Marinera fue objeto de una intensa vigilancia por parte de las fuerzas estadounidenses. En un comunicado citado por RT, la compañía rusa denunció: "Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos ".

Además, señalaron que "a pesar de los repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de la Armada de los Estados Unidos".

La intercepción del buque ocurre en un contexto altamente volátil. La reciente invasión estadounidense a Venezuela, justificada por Washington como un intento de frenar lo que llama "amenazas a la seguridad energética global", fue condenada por diversos países, incluido Rusia. Moscú acusa a Estados Unidos de utilizar tácticas coercitivas para controlar los recursos energéticos venezolanos.

Maduro fue trasladado para escuchar los cargos en su contra

El desenlace provisional se dio cuando el Comando Europeo de los Estados Unidos confirmó la detención del Bella-1. Según el New York Times, la tripulación rusa no ofreció resistencia durante el abordaje, y las fuerzas estadounidenses no detectaron la presencia del supuesto submarino ruso en las cercanías. Sin embargo, la empresa BurevestMarin instó a Washington a "actuar con moderación y permitir una resolución pacífica a través del derecho marítimo internacional, en lugar de arriesgar vidas en condiciones de tormenta".