Ángel y el abandono institucional: "Ni la conocía a la madre, le decía Mariela"

La historia de Ángel López no es solo la de un crimen atroz. Es, también, la de una cadena de decisiones que, lejos de protegerlo, lo dejaron expuesto hasta un final que hoy conmueve y sacude a todo el país. El niño, de apenas 4 años, murió en Comodoro Rivadavia tras haber sido trasladado de urgencia al hospital en paro cardiorrespiratorio, con signos evidentes de violencia. La autopsia preliminar confirmó que sufrió traumatismos en la cabeza y lesiones compatibles con maltrato físico.

Detrás de esa tragedia hay nombres, responsabilidades y un sistema que ahora está bajo la lupa. Uno de ellos es el del juez de familia Pablo José Pérez, quien en 2022 había asumido su cargo con una misión clara: proteger a los más vulnerables. Fue él quien resolvió otorgarle la tenencia del niño a su madre, Mariela Altamirano, hoy detenida y acusada por el crimen. La decisión judicial, que debía garantizar el bienestar del menor, hoy aparece atravesada por interrogantes inquietantes.

Altamirano tenía antecedentes graves: denuncias por maltrato y hasta la quita de la custodia de otro hijo. Aun así, Ángel fue enviado a vivir con ella, a una casa humilde donde, según consta, debían acudir diariamente a un comedor barrial para poder alimentarse. Durante meses, el niño quedó atrapado en un conflicto entre adultos, entre denuncias cruzadas y resoluciones que no lograron -o no quisieron- ver el riesgo. Su padre, Luis López, envuelto en dolor y furia, manifestó en diálogo con TN: "Mi hijo no la conocía, no sabía ni quién era". Y repite, como si necesitara que alguien finalmente escuche: "Ni la conocía, le decía Mariela".

El relato es devastador. Ángel había vivido con su padre desde su nacimiento, en lo que él describe como un entorno estable y afectuoso. "Fueron cuatro hermosos y felices años", recordó en Radio Mitre. Pero todo cambió cuando la Justicia decidió avanzar con un proceso de revinculación que terminó alejándolo de ese mundo. "Cuando lo llevaron a la casa donde estuvo viviendo no sabía quiénes eran", contó. Y resumió esos meses con una frase que hiela la sangre: "Estuvo cinco meses ahí, cinco meses de horror". En ese lapso, según testimonios de vecinos y allegados, el niño habría sido víctima de agresiones físicas y malos tratos.

Mariela Beatriz Altamirano, y su pareja, Michel González

La acusación judicial ahora apunta a su madre y a su pareja, Michel Kevin González, ambos detenidos e imputados por homicidio agravado por el vínculo. "Si el tipo lo mató a golpes, fue por el capricho de no verlo feliz al lado mío. Mi hijo no hacía nada", denunció López, quien no solo responsabiliza a los acusados, sino también a quienes debían intervenir antes. "No hicieron el trabajo que tenían que hacer. Les echo la culpa a ellos, porque son responsables de que mi hijo no esté conmigo y esté muerto", lanzó.

La investigación avanza ahora con pruebas que refuerzan la hipótesis de violencia prolongada. El informe médico indicó que el niño presentaba lesiones compatibles con golpes y un cuadro neurológico irreversible. Incluso, los fiscales señalaron que "los golpes, como máximo, serían de hace diez días atrás", lo que abre una dimensión aún más perturbadora: Ángel habría sufrido durante días sin que nadie lograra -o quisiera- detenerlo.

Mientras tanto, la versión inicial de la madre -que habló de una descompensación durante el sueño- quedó rápidamente bajo sospecha. Las lesiones internas detectadas por los peritos desmoronaron ese relato y aceleraron las detenciones. Hoy, la causa tiene un punto de inflexión: Altamirano y González serán formalmente imputados en una audiencia clave, donde el Ministerio Público Fiscal buscará avanzar con la investigación por homicidio agravado.

Ángel López

Mientras tanto, el propio padre del menor denunció irregularidades en el proceso judicial, cuestionó a los profesionales intervinientes, entre ellos la psicóloga, a quien acusó duramente por haber elaborado informes que derivaron en la pérdida de la tenencia: "Hizo una falsa nota para que me saquen al nene y se lo entreguen a la asesina y al asesino", dijo en referencia a una de las pericias. También aseguró que fue excluido de instancias clave: "No me dejaron participar, no me llamaron. Dudo hasta que hayan llevado a mi hijo a esa supuesta audiencia". En ese entramado de decisiones, omisiones y posibles fallas, la figura del juez vuelve al centro de la escena. Ddebía "tramitar y resolver asuntos relativos al Derecho de Familia", con el objetivo primordial de proteger a los menores. Hoy, esa misión aparece trágicamente incumplida.