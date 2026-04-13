Durísima autopsia preliminar de Ángel: "más de 20 traumatismos" y lesiones "ocasionadas voluntariamente"

La autopsia preliminar realizada a Ángel López, el niño de 4 años que murió en la ciudad de Comodoro Rivadavia, indicó que la causa del deceso fue una "hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado", ya que el cráneo presentó "más de 20 traumatismos". Este domingo por la noche habían sido detenidos por homicidio agravado la madre del menor, Mariela Altamirano, y su padrastro, Michael González.

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, el niño sufrió una "herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas" como consecuencia de las lesiones internas halladas en su cabeza, que fueron "ocasionadas voluntariamente". Los médicos forenses, además, llevaron a cabo diversos estudios complementarios a fin de obtener más certezas sobre el hecho ocurrido el domingo 5 de abril en el domicilio de Ángel.

Mariela Beatriz Altamirano, y su pareja, Michel González

Se realizó un análisis toxicológico mediante el que se extrajeron dos muestras de sangre, una de humor vítreo, líquido pericárdico, 30 mililitros de orina, al tiempo que se extirparon cuñas (pequeñas porciones) de hígado, bazo, páncreas, contenido gástrico, músculo esquelético y pelo arrancado. Además hubo radiografías del cráneo, la región cervical, tórax, abdomen, pelvis, brazos y piernas, mientras que no se observaron fracturas óseas, añade el documento de la necropsia.

Por otro lado, los profesionales evaluaron de manera histopatológica el block cérvico-torácico, cerebro, cerebelo, tronco encefálico y duramadre, ambos globos oculares, riñón izquierdo e implementaron cuñas de: hígado, bazo, riñón derecho, páncreas, mucosa gástrica y dos losanges de cuero cabelludo, mientras que extrajeron la clavícula derecha.

El último adiós a Ángel Nicolás López

Por su parte, el registro clínico del Hospital Regional indicó que, durante el traslado, se le suministraron dos ampollas de adrenalina y una de hidrocortisona de 100 miligramos, y el personal de salud "lo venía ventilando con presión positiva". "Se recibe paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada. No responde a estímulos y se continuó con presión positiva, se constatan pulsos", sostuvieron en el informe.

Tanto la madre de Ángel como su padrastro fueron detenidos el domingo por la noche tras conocerse los primeros resultados de la autopsia. Según confirmaron fuentes judiciales, el cuerpo del niño presentaba lesiones traumáticas en la región craneal, incompatibles con una muerte natural o accidental y "consistentes con violencia física de gran intensidad".