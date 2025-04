Desaparición en Villa La Angostura: la última pista que enciende esperanzas en la familia de Ezequiel Vergara

La incertidumbre, el misterio y, sobre todo, la angustia vienen marcando los días de la familia de Ezequiel Matías Vergara, el joven de 28 años desaparecido desde el pasado 21 de marzo en Villa La Angostura. Sin embargo, una reciente grabación de una cámara de seguridad podría ser la pieza clave para dar con su paradero. En las imágenes obtenidas de un cajero automático, se lo ve al joven que es intensamente buscado por las autoridades retirando dinero en efectivo y subiendo a un taxi, lo que renovó las esperanzas de sus padres, quienes creen que su hijo sigue con vida y que podría haber dejado la ciudad.

El joven de 28 años es buscado de manera intensa en Villa la Angostura

Días atrás, la Policía de Neuquén había informado sobre movimientos bancarios en la cuenta de Vergara el día de su desaparición. La duda principal era si esos retiros habían sido efectuados por él o por una tercera persona, lo que habría cambiado radicalmente la dirección de la investigación. Ahora, con la confirmación de que fue el propio Ezequiel quien extrajo el dinero, los esfuerzos se concentran en identificar al taxista y reconstruir su recorrido. Para la familia, este hallazgo trae alivio dentro de la angustia. "Estamos tranquilos en el sentido de que, si una persona se quiere quitar la vida, no necesita dinero", aseguró Alejandro, su padre.

A pesar de la falta de registros de compra de pasajes, la hipótesis de que Ezequiel pudo haber abandonado Villa La Angostura toma fuerza. "Creemos que ya no está aquí", agregó el hombre. En medio de la investigación, un hallazgo en la cabaña donde vivía Ezequiel generó conmoción. En una de las paredes, escrito de su puño y letra, quedó un mensaje enigmático: "Estoy cansado de lastimar gente. No es lo que quiero. No se justifica. Siento que estoy enfermo. Mando luz y amor para quienes amo". Patricia Ribera, su madre, confirmó que esas palabras coinciden con el estilo de escritura de su hijo: "Siempre se expresaba de esa manera, enviando luz, sanación y amor".

Además, reflexionó: "Puede significar que quiere cambiar, no necesariamente que pensaba en quitarse la vida". Sin embargo, también admitió que si su hijo hubiese querido realizar un retiro espiritual, lo habría comunicado a su familia. La búsqueda de Ezequiel ya movilizó a más de 50 agentes policiales en la región. Con apoyo de drones y rescatistas de Bariloche y Junín de los Andes, las fuerzas de seguridad siguen intensificando los rastrillajes en distintos puntos de la localidad. Ahora, con la nueva pista del taxi, la Fiscalía intenta determinar si Ezequiel se fue por su cuenta o si recibió ayuda de alguien para salir de la ciudad.

Ezequiel mide 1,90 m, tiene tez blanca, cabellos cortos y contextura robusta.

Mientras tanto, sus padres siguen esperando respuestas. "Estábamos muy preocupados, pero ahora creemos que Ezequiel pudo haber salido de Villa La Angostura haciendo dedo o de alguna otra manera", manifestó Alejandro. "Veo todo muy pensado", agregó con incertidumbre. La clave ahora es el recorrido que hizo el taxi y, sobre todo, el testimonio de su conductor. Cada minuto cuenta en la búsqueda y su familia se aferra a la esperanza de que pronto recibirán noticias que les permitan hallarlo sano y salvo.