Negligencia en una salita de Florencio Varela: le dejaron la aguja de la vacuna en la pierna a un bebé de cuatro meses

Lo que debió ser un simple acto de prevención sanitaria se convirtió en una pesadilla para Karen y su pequeño bebé de cuatro meses. La madre había acudido, como tantas otras veces, al Centro de Salud CAPS "Las Malvinas" de Florencio Varela para que su hijo recibiera las segundas dosis de las vacunas correspondientes. Sin embargo, al llegar a casa, descubrió algo aterrador: una aguja seguía incrustada en la pierna de su hijo. "Fui a la salita a las 13:30, le pusieron las cuatro vacunas inyectables y una oral. Cuando llegué a casa, mi bebé no dejaba de llorar. Pensé que era por las vacunas, pero no paraba. A las 15:30 le quité la cinta y vi que el enfermero le había dejado la aguja dentro de la pierna. No lo podía creer", relató la mujer, todavía en shock y sin poder creer aun lo que había sucedido.

El bebé tenía la pierna hinchada y sangrante. Inmediatamente, la madre lo llevó al Hospital Mi Pueblo, donde fue internado y sometido a estudios para descartar posibles complicaciones. Los médicos detectaron altos niveles de glóbulos blancos, lo que indicaba una posible infección. "Este domingo lo dejaron internado porque le están pasando medicamentos de forma intravenosa. Parece que el foco de infección está en la pierna. Vamos a ver cómo evoluciona", explicó la mujer en diálogo con TN.

Ante la gravedad del caso, Karen regresó al centro de salud para pedir explicaciones. Sin embargo, el enfermero responsable ya no estaba en el lugar. Los trabajadores del establecimiento le aseguraron que algo así nunca había ocurrido antes y le pidieron que dejara asentada su queja en el libro de reclamos. Pero eso no fue suficiente para la madre, quien decidió radicar una denuncia en la comisaría. La Secretaría de Salud de Florencio Varela rápidamente tomó cartas en el asunto.

En un comunicado oficial, confirmaron que el enfermero fue separado preventivamente de su cargo y que se inició un sumario administrativo para determinar las responsabilidades. "Frente a tamaña situación, las autoridades de la Secretaría de Salud se pusieron en contacto con la familia para realizar un seguimiento al caso. Simultáneamente, se llevó a cabo una reunión de urgencia con los agentes administrativos del centro de salud y el profesional mencionado", indicaron.

En ese sentido, resaltaron que se iniciaron "las actuaciones correspondientes". Sin embargo, para Karen, las respuestas oficiales no bastan. "No sé qué hubiera pasado si no me daba cuenta y la aguja se rompía. Se supone que si trabajas en un centro de salud es porque sabes lo que haces. Gracias a Dios me di cuenta a tiempo, pero quiero que este hombre se haga responsable de sus actos", enfatizó la madre, exigiendo que el caso llegue al Ministerio de Salud. Mientras tanto, la investigación sigue en curso y la comunidad de Florencio Varela se mantiene en vilo ante un hecho que expone la vulnerabilidad del sistema de salud y la falta de controles.

"El día 28 de marzo del corriente, siendo las 23:30 hs. la Secretaría de Salud de Florencio Varela toma conocimiento a través de un posteo en redes sociales (Facebook), de los hechos acontecidos horas antes en el Centro de Salud Malvinas en donde a través del relato de la familia del menor damnificado, expresa su malestar por la práctica de vacunación llevada a cabo por uno de los enfermeros en el lugar anteriormente mencionado.

Según la familia, el enfermero habría dejado negligentemente la aguja de vacunación en la pierna de un bebé de 4 meses, la cual fue descubierta por su madre, ya en su domicilio, debajo del algodón y cinta colocada.

Frente a tamaña situación, rápidamente, las autoridades de la Secretaría de Salud se ponen en contacto con la familia para realizar un seguimiento al caso poniendo a disposición un móvil SAME y simultáneamente se realiza una reunión de urgencia con los agentes administrativos de dicho Centro y el profesional mencionado por la familia, se avanza con la realización de la denuncia en la Comisaría Segunda de nuestra ciudad, poniendo en conocimiento a las Secretarías correspondientes del municipio para iniciar una actuación pre sumarial y solicitar se separe al agente implicado de la Secretaría de Salud, poniéndolo a disponibilidad de Recursos Humanos.

Se informa además que continuará a lo largo de las semanas el correspondiente seguimiento y la contención necesaria para el menor y su familia".