Detuvieron a la madre y al padrastro de Ángel, el nene de 4 años asesinado: la Justicia apunta a meses de violencia

La muerte de Ángel Nicolás López, el nene de apenas 4 años que llegó sin vida a un hospital de Comodoro Rivadavia, dejó de ser una tragedia confusa para convertirse en un caso de brutalidad extrema que conmociona al país. Este domingo por la noche, su madre, Mariela Beatriz Altamirano, y su pareja, Michel González, fueron detenidos acusados de "homicidio agravado", en una causa que expone un posible calvario de violencia sostenida y abandono.

Mariela Beatriz Altamirano, y su pareja, Michel González

El giro en la investigación se produjo tras conocerse los primeros resultados de la autopsia. Según confirmaron fuentes judiciales, el cuerpo del niño presentaba lesiones traumáticas en la región craneal, incompatibles con una muerte natural o accidental y "consistentes con violencia física de gran intensidad". Para los investigadores, ese dato fue determinante. "Las detenciones se producen luego de recibir la autopsia preliminar hoy y de un arduo trabajo de fiscalía en todos estos días", informaron desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut. El pedido fue autorizado por el juez penal de turno y en las próximas horas se realizará la audiencia de control de detención.

Ambos acusados serán indagados el martes. La fiscalía, a cargo de Facundo Oribones junto a la funcionaria Diana Guzmán, avanzó con la detención "en base a los elementos recabados hasta el momento", en un expediente que crece con cada nueva prueba. Los sospechosos fueron alojados en celdas separadas, mientras se termina de delinear la imputación formal. Detrás de la muerte de Ángel, la querella plantea un escenario devastador. En la ampliación de la denuncia presentada por el abogado Roberto Castillo -representante del padre del niño- se describe una "producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes".

Detuvieron a la mamá y al padrastro de Ángel

En otras palabras: no se trató de un hecho aislado, sino del desenlace de un proceso de violencia. Para la acusación, el crimen fue "el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional". A ese cuadro se suman testimonios de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor en reiteradas ocasiones, señales que, de confirmarse, agravarían aún más la responsabilidad de los adultos a cargo. La principal hipótesis de los investigadores apunta al padrastro, un profesor de taekwondo, como quien ejercía las agresiones físicas.

Sin embargo, la situación de la madre es igualmente comprometedora: la Justicia sospecha que estaba al tanto de los hechos e incluso que habría participado en algunos de los ataques. El cuadro clínico con el que el nene llegó al hospital refuerza esa línea. Según la historia médica, fue ingresado en estado crítico tras un paro cardiorrespiratorio. "Paciente traído por paro cardiorrespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo (golpe) previo", señala el documento. Ángel estaba inconsciente, sin respuesta a estímulos, y debió ser sometido a maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación. Ni siquiera eso alcanzó.

La versión inicial de la madre -que hablaba de una descompensación mientras el niño dormía- se derrumbó frente al peso de la evidencia. Cabe destacar que el niño había sido apartado del hogar de su padre el 4 de noviembre de 2025, cuando la Justicia decidió otorgar la tenencia a la madre biológica. Hoy, esa decisión queda bajo la lupa. Luis Armando López, padre del menor, denunció irregularidades en ese proceso y apuntó directamente contra Altamirano. Su abogado, Castillo, celebró las detenciones con una frase cargada de dolor y bronca: "empezaron a hacer justicia" porque detuvieron a los "asesinos de Ángel".

El caso de Ángel, el nene que suplicaba no irse de su casa, sacude a Comodoro Rivadavia.

Mientras la causa avanza, la reconstrucción de las últimas horas de vida del niño y de los meses previos se vuelve clave. Cada dato refuerza una hipótesis que estremece: que Ángel fue víctima de un sistema de violencia que nadie detuvo a tiempo. Ahora, la Justicia deberá determinar responsabilidades en un caso que ya no solo interpela a los acusados, sino también a las instituciones que debían protegerlo.