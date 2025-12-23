El creador del Call of Duty chocó con su Ferrari y murió en el acto: impactante video

El mundo de los videojuegos está completamente conmocionado tras conocerse la inesperada y trágica muerte de Vince Zampella, una de las mentes más brillantes detrás de títulos icónicos como Call of Duty y Apex Legends. El accidente ocurrió el pasado domingo 21 de diciembre en la peligrosa autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles, y las impactantes imágenes del siniestro no dejan de circular por redes sociales.

Según lo que pudo investigar la Patrulla de Carreteras de California, Zampella, de 55 años, conducía su lujosa Ferrari a toda velocidad cuando perdió el control del vehículo por razones que aún se investigan. El auto terminó estrellándose violentamente contra un guardarraíl y se incendió casi al instante y, en esta situación Zampella quedó atrapado en el interior.

Vince Zampella

En el video se ve a varias personas que luego declararon como testigos presenciales describen escenas desgarradoras mientras las llamas consumían el auto sin que nadie pudiera hacer nada para salvarlo. Sin embargo, Vince no fue la única víctima porque, quien lo acompañaba salió despedido del vehículo debido al choque, pero, aunque fue trasladado con vida a un hospital cercano, falleció horas después por la gravedad de sus heridas.

El video del accidente, que salió a la luz este martes 23 de diciembre, muestra el momento exacto en el que el Ferrari pierde el control y se convierte en una bola de fuego. Es que Zampella no era un nombre cualquiera: cofundador de Infinity Ward, fue uno de los artífices del fenómeno mundial Call of Duty, una franquicia que redefinió los videojuegos bélicos y marcó a generaciones enteras.

Pero su ambición no se detuvo ahí. En 2010, Zampella fundó Respawn Entertainment junto a Jason West, donde continuó revolucionando la industria con títulos como Titanfall, el exitoso battle royale Apex Legends y el aclamado por todos y todas Star Wars Jedi: Fallen Order.

Desde Electronic Arts emitieron un comunicado lleno de angustia: "Esta es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron marcados por su obra", expresaron y terminaron: "Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá vivo durante generaciones".