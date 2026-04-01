Fuego en la madrugada: un incendio arrasó un departamento en Núñez y dejó una víctima fatal

El humo empezó a salir por la ventana como una señal desesperada. Oscuro, denso, visible a varios metros de distancia en plena mañana. A esa hora, cuando la ciudad apenas comenzaba a moverse, el fuego ya estaba haciendo su trabajo silencioso puertas adentro. Minutos después, la escena sería irreversible. Un hombre fue hallado muerto, completamente calcinado, dentro de su departamento en el segundo piso de un edificio ubicado en Quesada al 2300, en el barrio porteño de Núñez.

Estaba sobre la cama. En el mismo lugar donde el incendio se originó. El foco ígneo se desató en un dormitorio pequeño, de apenas dos por cuatro metros, con una altura de 2,80. Un espacio cerrado. Sin margen. Allí quedó atrapada la víctima. Cuando los Bomberos de la Ciudad lograron ingresar, el fuego ya había consumido todo lo que encontraba a su paso. La habitación era una caja negra: calor acumulado, oxígeno agotado, materiales reducidos a cenizas.

El cuerpo estaba sobre la cama. No hubo tiempo. Todo comenzó cerca de las 7 de la mañana, cuando una columna de humo alertó a vecinos y transeúntes en la zona de Quesada y Vuelta de Obligado, a metros de Cabildo. En cuestión de minutos, el edificio -de ocho pisos- se convirtió en un escenario de emergencia. Bomberos ingresaron de inmediato y evacuaron los pisos superiores para evitar que el fuego se propagara. Afuera, la escena se llenaba de sirenas.

Más de seis móviles del SAME llegaron al lugar, bajo la coordinación de Alberto Crescenti, junto a médicos y socorristas que se desplegaron en la calle cortada al tránsito. Pero dentro del departamento, ya no había nada que hacer. A las 7.30, el fuego estaba controlado. El saldo: un muerto. Las autoridades confirmaron que la víctima aún no fue identificada. Solo se sabe que se encontraba en el dormitorio donde se inició el siniestro.

Un incendio arrasó un departamento en Núñez y dejó una víctima fatal.

No hay, por ahora, indicios claros sobre las causas del incendio. ¿Un desperfecto eléctrico? ¿Un artefacto encendido? ¿Un accidente doméstico? Las respuestas todavía no llegaron. Lo que sí quedó es la imagen: un cuerpo inmóvil sobre una cama calcinada, en una habitación que se convirtió en una trampa mortal en cuestión de minutos. Mientras los bomberos terminaban las tareas de enfriamiento, los vecinos observaban desde la vereda, algunos aún en pijama, otros con la mirada fija en la ventana ennegrecida. El edificio fue evacuado parcialmente. El humo había invadido los pisos superiores. El miedo también.

El Gobierno porteño recordó, tras el hecho, las recomendaciones básicas ante incendios: alarmas, rutas de evacuación despejadas, matafuegos accesibles, protocolos claros. Pero en la práctica, cuando el fuego se desata en un espacio cerrado y avanza sin control, el margen de reacción es mínimo. Y a veces, inexistente. La escena ya está bajo peritaje. La investigación intentará reconstruir qué pasó en esos minutos donde el humo empezó a salir por la ventana y el fuego tomó el control.