"Había mucha gente al límite": un tren arrolló a un auto en Mar del Plata, dejó como saldo una víctima de 23 años y desató el caos

Una escena de violencia extrema sacudió la tarde del domingo en Mar del Plata. Un tren de Trenes Argentinos que cubría el trayecto Buenos Aires-Mar del Plata arrolló a un automóvil en el kilómetro 386 de la Autovía 2, a la altura del parque acuático Aquasol. El choque dejó como saldo tres heridos, entre ellos un joven de 23 años que permanecía internado en grave estado. La víctima falleció tras varias horas de agonía, Según informaron fuentes del caso, el siniestro se produjo pasadas las 14, cuando un Peugeot 206 fue impactado por la formación ferroviaria. En el vehículo viajaban un hombre de 40 años, su hija de 17 y el joven de 23.

Choque brutal en la Autovía 2: un tren arrolló a un auto en Mar del Plata y dejó un joven en estado crítico

Los tres fueron trasladados de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. El joven ingresó con politraumatismos graves y fue llevado directamente a quirófano, mientras que el adulto y la adolescente recibieron asistencia por lesiones de diversa consideración. El impacto fue tan violento que el auto terminó desplazado varios metros. En el lugar trabajaron agentes de la Subcomisaría Camet, dotaciones de bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, personal de Aubasa, Defensa Civil y Policía Científica, que realizó las pericias para determinar las causas del choque. Ningún pasajero ni trabajador del tren resultó herido.

El operativo movilizó también al Sistema de Atención al Turista (S.A.T.) de la provincia de Buenos Aires, que refuerza la cobertura sanitaria durante la temporada de verano en los principales corredores viales. El dispositivo incluye más de mil agentes, ambulancias, vehículos 4x4 y un helicóptero sanitario, además del refuerzo de guardias en hospitales y unidades de atención rápida en municipios turísticos. Pero el drama no terminó en la ruta. Dentro del tren, cientos de pasajeros quedaron atrapados durante horas en medio de la incertidumbre, el calor y la falta de información. El relato de uno de ellos expone el clima de angustia que se vivió puertas adentro de la formación.

Uno de los pasajeros contó en diálogo con BigBang que "el tren salía a las 2 de la tarde desde Mar del Plata a Constitución". "Salió en superhorario. A los 20 minutos se paró y no se movió más", contó. Según su testimonio, recién una hora después un agente informó que habían colisionado con un auto y que estaban esperando a la ambulancia. "Cuando volteamos para ver qué onda, hacia el lado derecho del tren estaba el auto en la banquina", describió y remarcó: "O sea, que lo arrastró desde el primer hasta el tercer vagón del tren". Además, el pasajero describió la escena desgarradora: "Habían tres personas. A dos los sacaron bien, super tranqui".

Y advirtió: "Y uno, que era un pibe, que estaba hecho percha. Lo sacaron vivo, pero en muy mal estado". Mientras tanto, dentro del tren, la tensión crecía. "Todo el mundo estaba re intranquilo porque no daban opinión ni información de lo que estaba sucediendo afuera", sostuvo. Con el paso de las horas, la situación -según describió- se volvió insostenible. "Estuvimos ahí encerrados como 4 o 5 horas", explicó. A la falta de información se sumaron problemas básicos: "El baño de mujeres a los 20 minutos se clausuró... después el de hombres también. No había agua, no había bidones de agua, y la gente por lo menos agua quería".

El enojo y la desesperación escalaron. "Había mucha gente al límite, con ataques de pánico, claustrofobia, porque estaban encerradas", relató. Algunos pasajeros decidieron bajar del tren y volver a Mar del Plata por sus propios medios. Otros amenazaron con cortar la ruta. "Nos dijeron que de ninguna manera, porque había que esperar la firma del fiscal", recordó. La explicación oficial llegó tarde y mal. "Cuando hay un choque de tren no pueden seguir los mismos conductores. Tienen que pedir otros conductores por el tema del shock", contó el pasajero, que detalló nuevas demoras por controles de alcoholemia y paradas interminables en estaciones intermedias.

El viaje, que debía durar poco más de seis horas, terminó cerca de las cuatro de la madrugada. "Obviamente la gente estaba re enojada y quería el resarcimiento de la plata", concluyó. "No daban mucha información los de Trenes. Se escondían, se iban, no sé qué hacían". Mientras el servicio ferroviario finalmente fue restablecido y la circulación en la autovía volvió a la normalidad, el foco sigue puesto en el joven de 23 años que permanecía en grave estado hasta que en las últimas horas su cuerpo dijo basta, y en las pericias que deberán determinar cómo ocurrió el choque. Un domingo que empezó como cualquier otro terminó convertido en una pesadilla sobre rieles y asfalto.