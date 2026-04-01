Juan Darthés se recibió de pastor evangélico en la cárcel y le confesó a Agostina Páez que ora por ella

La pena de seis años de prisión que recibió Juan Darthés por la violación de Thelma Fardín cuando era una adolescente no parece generar grandes complicaciones en la vida cotidiana del actor, luego de que se supiera que en los últimos meses se recibió de pastor evangélico mientras reside en la cárcel y que en una de sus salidas transitorias hasta se cruzó con la abogada santiagueña Agostina Páez, quien volvió a la Argentina tras que la Justicia local le otorgue la posibilidad de esperar el juicio por racismo en su país.

"Estoy orando por vos", fueron las palabras que el ex galán de la televisión le soltó a la letrada racista justo antes de volver al país, de acuerdo a lo que contó el periodista Gustavo Méndez en La Posta del Espectáculo. Cabe recordar que la mujer estuvo en el centro de la polémica bilateral por sus gestos racistas contra empleados de un bar en Río de Janeiro, por los cuales enfrentó un proceso de judicial que llevó hasta la intervención del ex presidente Alberto Fernández.

La foto de Juan Darthés tras "recibirse" de pastor evangélico en Brasil.

El diálogo religioso entre ambos no fue parte de buenos deseos que se hayan despertado por parte del actor, sino de una transformación religiosa típica de quienes enfrentan delitos sexuales que hasta pueden perjudicar su seguridad en prisión. Darthés se recibió de pastor evangélico en una iglesia de Río de Janeiro de acuerdo a lo que informó Méndez, quien aportó una foto en la que se ve al procesado por estupro con un gorro tipo birrete y sonriente frente a la cámara.

Es un hecho que Darthés puede transitar por la calle por algunos momentos, por la pena que recibió y las salidas transitorias que tiene permitidas por la Justicia local, tras casi dos años de su condena por abuso sexual, la cual fue ratificada en segunda instancia marzo de 2025. Fue en ese momento que Amnistía Internacional Argentina informó de esta condición que le permite al actor volver a dormir a la noche a la prisión. La zona de Barra de Tijuca es la que más frecuenta Juan Pacífico -su nombre original-, ya que allí tiene un restaurante su hermano.

Thelma Fardin rodeada de solidaridad tras la denuncia a Darthés.

Fardín denunció a su abusador el 11 de diciembre de 2018, en una conferencia de prensa que realizó junto a la agrupación Actrices Argentinas. Allí contó con un video cómo fue el abuso que sufrió por parte de su entonces colega, cuando ella tenía solamente 16 años y se encontraban en una gira de Patito Feo en Nicaragua. Tras la acusación Darthés se fue a Brasil con su familia, aunque finalmente no pudo esquivar a la Justicia por lo que hizo.