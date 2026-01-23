La salud de Bastian se complica tras el accidente en Pinamar: "Lesiones cerebrales y cervicales severas"

El caso de Bastian Jerez, el niño de 8 años que sufrió un trágico accidente en los médanos de Pinamar, sigue generando conmoción y ahora, también, un manto de sospecha sobre las responsabilidades de los adultos involucrados. Mientras el pequeño lucha por su vida en el Hospital Provincial Materno Infantil "Victorio Tetamanti" de Mar del Plata, la justicia avanza en una investigación que podría derivar en imputaciones por lesiones culposas.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió un nuevo parte médico que no deja lugar para el optimismo. El menor presenta " lesiones cerebrales y cervicales severas ", según confirmaron los estudios por resonancia magnética realizados en las últimas horas.

Bastian Jerez

Además, informaron que, al intentar retirarle el respirador para evaluar su capacidad de respirar por sí mismo, se evidenció " falta de respiración espontánea de probable origen neurológico , por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria". Ahora, los médicos programan una traqueotomía para "asegurar una vía respiratoria más estable".

El accidente ocurrió el pasado 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Según las primeras investigaciones, la familia de Bastian viajaba en un UTV que colisionó contra una camioneta Amarok. El impacto dejó al menor con heridas tan graves que fue necesario trasladarlo en helicóptero sanitario a Mar del Plata, donde ya fue sometido a cuatro cirugías.

Hospital Provincial Materno Infantil "Victorio Tetamanti" de Mar del Plata

La investigación judicial, encabezada por la fiscalía local, busca determinar las responsabilidades detrás del siniestro. Maximiliano Jerez, padre del niño y conductor del UTV, está señalado como presunto responsable en una causa por lesiones culposas. Según las primeras pericias, no se habrían respetado las medidas de seguridad necesarias para circular en ese tipo de vehículos y en un terreno tan riesgoso como los médanos.

Mientras tanto, Bastian sigue internado bajo estricta vigilancia médica. Según el parte oficial, permanece " bajo asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueostomía para asegurar vía aérea estable " y con "pronóstico reservado". Los equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva trabajan incansablemente para estabilizar su delicado estado.

Así quedaron los vehículos en el choque en el que Bastian Jerez casi pierde su vida

Lamentablemente, después del caso de Bastian, se puso en discusión la falta de controles y regulación en actividades recreativas con vehículos todoterreno, así como la responsabilidad de los adultos al exponer a menores a situaciones de alto riesgo.

Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan con las pericias y testimonios para esclarecer lo sucedido. Por ahora, las preguntas sobre lo que llevó a este desenlace trágico siguen sin respuesta, mientras Bastian Jerez lucha por su vida y su familia enfrenta la incertidumbre más desgarradora.