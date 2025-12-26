Navidad bajo fuego en Villa Lugano: denuncian que la Policía de la Ciudad fusiló a un vecino y crece el reclamo por justicia

La Navidad se tiñó de sangre en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. En la Villa 20 de Villa Lugano, un operativo de la Policía de la Ciudad terminó con la muerte de Gabriel González, un vecino del barrio, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial pero que ya generaron una fuerte denuncia por violencia institucional y gatillo fácil. El hecho ocurrió cuando efectivos policiales ingresaron al asentamiento tras una denuncia por una presunta pelea.

Según las primeras versiones oficiales, se investiga si González murió a causa de una herida de arma blanca o por un golpe de bastón. Sin embargo, las imágenes que circularon en redes sociales y los testimonios de vecinos y familiares abrieron otra hipótesis mucho más grave: la de un disparo policial a quemarropa. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) fue contundente. Denunció que "la Policía de la Ciudad asesinó este jueves a Gabriel González, vecino de la villa 20 de Lugano", y sostuvo que el hecho ocurrió en plena Navidad, cuando los efectivos arribaron al barrio y, según la organización, dispararon contra el joven.

Un video difundido por la propia CORREPI muestra a González enfrentando al menos a cinco policías, sin armas, con el torso desnudo. En las imágenes se observa cómo es reducido a golpes y, segundos después, se escucha un disparo: el joven cae al suelo. También se oyen otras detonaciones, aunque hasta el momento no hay información oficial sobre cuántos tiros se efectuaron ni cuántas personas resultaron heridas de bala.

Tras conocerse la muerte, comenzó a circular un mensaje atribuido a un familiar que profundizó la conmoción: "Hoy, en un forcejeo con la policía, tras defender a su hijo, asesinaron a quemarropa a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer, quien se encuentra detenida en el Hospital Grierson por resistencia a la autoridad, con una herida de bala e incomunicada". Esta versión aún no fue confirmada oficialmente, pero se suma al cúmulo de denuncias que rodean el operativo.

El testimonio de los vecinos aporta más dramatismo al relato. Uno de ellos aseguró: "Se cayó en frente de mi puerta, de mi casa, y le tuve que agarrar la herida del escopetazo, era algo redondo, que no tenía nada de cortaba ni nada, le tuve que atajar con una almohadita y le tuve que asistir ahí un par de horas y después me tuve que plantar mi hermana, que era enfermera, y me dijo para que le hagan el RCP porque, como se estaba yendo y los efectivos policiales no le dejaron que le hagan el RCP".

Otro mensaje, difundido en redes y atribuido a un familiar directo, volvió a señalar la gravedad del accionar policial: "Hoy en un forcejeo con la policia tras defender a su hijo asesinaron a quemaropas a mi primo Gabriel Gonzalez e hirieron de bala a su mujer quien se encuentra detenida en el Hospital Greirson. Por resistencia a la autoridad y tiene una herida de bala y se encuentra incomunicada".

También habló públicamente Oscar Villaverde, primo de la víctima: "Mi nombre es Oscar Villaverde, soy profesor de la Escuela Técnica número 13 Ingeniero José Luis del Pini. Quería denunciar que en el día de hoy, al mediodía, en una ronda policial, en una discusión con mi primo Juan Gabriel, quien resultó asesinado a quemarropa por el disparo de un arma de fuego, cuando él estaba defendiéndose sin ningún tipo de arma y totalmente inofensivo. Queremos convocar mañana a las 4 de la tarde, vamos a hacer una concentración y movilización pidiendo justicia por Juan Gabriel, que fue asesinado por la policía".

La familia de la víctima convocó a una marcha

En repudio al crimen, familiares, vecinos y organizaciones sociales y políticas convocaron a una movilización para este viernes a las 16 en la intersección de las avenidas Cruz y Escalada, en Villa Lugano. El objetivo es exigir el esclarecimiento de lo ocurrido, el castigo a los responsables y el fin de la violencia institucional en la Ciudad. Mientras tanto, la Policía de la Ciudad no brindó información oficial detallada sobre el operativo. La causa avanza en la Justicia, pero el silencio institucional contrasta con la crudeza de los videos y los relatos que recorren el barrio.