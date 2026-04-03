Qué se sabe de la "Propofest": una residente admitió consumo y un anestesista habló de "consentimiento"

Detrás de los pasillos blancos, donde la vida suele sostenerse con precisión milimétrica, comenzó a emerger una historia atravesada por el consumo, el silencio y la muerte. El llamado "caso Propofol" ya no es solo una investigación por desvío de medicamentos: es el retrato inquietante de una trama que desnuda zonas oscuras dentro del sistema de salud. En el centro de la escena aparece Delfina "Fini" Lanusse, quien terminó por admitir lo que en un principio había negado: consumía propofol. Pero su declaración no se detuvo ahí. Ante autoridades médicas, aseguró que había sido instigada por Hernán Boveri, otro de los principales implicados.

Hernán Boveri

El relato abrió una grieta aún más profunda. Según consta en las declaraciones, Lanusse sostuvo que era Boveri quien le suministraba la droga de manera intravenosa dentro del propio ámbito hospitalario. Él, por su parte, reconoció que el consumo existió -"en tres o cuatro oportunidades"-, pero introdujo otra pieza en el rompecabezas: afirmó que fue la joven quien sustraía los fármacos. Dos versiones, un mismo escenario: el hospital.

Las sospechas no nacieron en un expediente judicial, sino en una escena cotidiana que dejó de serlo. Tres residentes alertaron haber visto a Lanusse "en estado de sedación" dentro del hospital. A partir de ese dato, las autoridades actuaron. La reunión fue tensa. Primero, la negación. Después, el quiebre. Lanusse terminó reconociendo el consumo de propofol sustraído del centro de salud. Y en ese mismo momento, señaló a Boveri.

Las derivaciones fueron inmediatas: él presentó su renuncia, ella fue apartada con licencia forzosa y se le prohibió el ingreso a la institución. Pero el daño ya estaba hecho. La historia había dejado de ser interna. En paralelo, otra causa comenzó a avanzar con un peso aún más dramático: la muerte de Alejandro Zalazar, un médico de 31 años encontrado sin vida en su departamento de Palermo. La escena fue brutal. Su cuerpo tenía una vía colocada en el pie, incisiones y, a su alrededor, frascos de propofol.

Delfina "Fini" Lanusse

La autopsia confirmó lo que se temía: murió por una sobredosis de propofol y fentanilo. A partir de ese momento, las piezas empezaron a encajar de forma inquietante. Los investigadores detectaron insumos hospitalarios en el lugar, lo que abrió la hipótesis de un circuito de desvío de medicamentos. La pregunta, todavía sin respuesta, sobrevuela la causa: ¿están conectados ambos casos? Como si el escenario no fuera lo suficientemente grave, comenzaron a circular audios que hablan de fiestas privadas donde médicos se anestesiaban entre sí. Encuentros clandestinos, supuestamente organizados con un "controlador" presente para evitar emergencias.

El término "Propofest" ya forma parte del expediente mediático, aunque su peso judicial aún está por definirse. La Justicia busca determinar si existió una red organizada, si hubo intercambio de dinero y, sobre todo, si estos encuentros están vinculados con la muerte de Zalazar. En esa trama aparece también Tatiana "Chantal" Leclercq, quien no está imputada pero sí quedó bajo la lupa como nexo entre distintos protagonistas. La joven admitió haber consumido propofol "en una oportunidad" junto al anestesista fallecido, fuera del ámbito hospitalario.

Delfina "Fini" Lanusse y Tatiana Leclercq

Su testimonio refuerza la hipótesis de un círculo cerrado donde el acceso a estas sustancias -de uso estrictamente médico- se habría desviado hacia un consumo personal y clandestino. La investigación ya avanzó con allanamientos, incluido el de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, donde se buscó documentación clave. Las actas internas podrían contener detalles determinantes sobre lo ocurrido puertas adentro. Mientras tanto, el Hospital Italiano aseguró haber tomado medidas y se presentó como denunciante en la causa.