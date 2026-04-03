Una mujer y su hija quedaron atrapadas en una camioneta que cayó al río: el desesperado rescate que evitó lo peor

La escena fue tan repentina como angustiante. En plena madrugada, cuando el silencio domina la Costanera, una camioneta rompió la protección y se precipitó al Río de la Plata. En cuestión de segundos, lo que era una noche de pesca familiar se transformó en una carrera desesperada contra el tiempo. El episodio ocurrió cerca de las 2 de la mañana en la Avenida Costanera Rafael Obligado, a la altura de Salguero, en las inmediaciones del Complejo Costa Salguero. En el interior del vehículo -una Chevrolet Spin- se encontraban una mujer de 29 años y su hija de 11. Ambas quedaron atrapadas cuando el rodado comenzó a hundirse.

Los primeros en reaccionar no fueron los equipos de emergencia, sino quienes estaban allí, a pocos metros, compartiendo la misma madrugada. Pescadores que presenciaron la escena no dudaron: se arrojaron al agua sin pensar en el riesgo. También lo hizo el hermano de la mujer, que se encontraba en el lugar. Entre todos, en medio de la oscuridad y la tensión, lograron sacarlas. "Mi cuñado las saca del agua. Mi mujer sabe nadar pero mi hija no", relató Vicente, esposo de la mujer y dueño del vehículo, todavía atravesado por el shock.

La imagen de su hija -que además tiene una discapacidad- dormida en el asiento del acompañante mientras el vehículo se deslizaba hacia el río es una postal que, según dejó entrever, todavía le cuesta procesar. El plan era simple: estacionar cerca del agua y pescar. Habían llegado desde La Matanza y llevaban ya varias horas en el lugar. Pero algo falló. Por motivos que aún no están claros, la camioneta se movió, atravesó el pasto y terminó en el río. "No tengo idea de cómo pasó", aseguró el hombre, sin poder explicar si el vehículo se activó accidentalmente o si hubo otro factor.

Una camioneta cayó al río

El rescate fue tan caótico como milagroso. "Mi cuñado las sacó por la puerta", agregó Vicente, describiendo una maniobra que, en ese contexto, pudo haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Minutos después, el lugar se llenó de sirenas y luces. Personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos, el Grupo Especial de Rescate, Prefectura Naval, Tránsito y el SAME desplegaron un operativo para asistir a las víctimas y controlar la situación. El diagnóstico trajo alivio en medio del susto: "Todos fuera de peligro". Tanto la mujer como su hija no presentaban lesiones físicas, aunque sí una fuerte crisis nerviosa, lógica después de haber quedado atrapadas dentro de un vehículo que se hundía en el río en plena noche. Los pescadores que participaron del rescate también fueron asistidos y ninguno resultó herido.