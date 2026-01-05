Big Bang! News
Más
Policiales
Horror

Una chica de 15 años fue acuchillada en la cara por cinco personas: "La intención era cortarle el cuello"

Sucedió frente a un kiosco donde le cerraron la ventana y no la ayudaron.

05 Enero de 2026 11:27
La víctima tras la agresión
La víctima tras la agresión

San Cristóbal, Santa Fe, está sumido en la consternación tras un violento ataque perpetrado contra una joven de tan solo 15 años. La agresión, que tuvo lugar el pasado 1° de enero cerca de las 21 horas, dejó al descubierto un caso extremo de bullying que culminó en un intento de homicidio. La chica fue interceptada por un grupo de cinco agresores mientras se dirigía al kiosco del barrio.

Según relató Luciana, madre de la víctima, su hija había sido blanco de constantes hostigamientos, amenazas y persecuciones durante meses. "La venían hostigando desde hacía meses, con bullying, amenazas y persecuciones constantes", expresó con indignación al medio local El Tres. A pesar de las reiteradas advertencias de la familia sobre esta situación, no hubo intervención alguna para proteger a la adolescente.

Una adolescente fue atacada a cuchillazos en la cara
Una adolescente fue atacada a cuchillazos en la cara

El ataque fue llevado a cabo por dos varones y tres mujeres, quienes acorralaron a la chica en plena calle, armados con cuchillos. "La intención principal era cortarle el cuello. La querían matar", aseguró la madre. En medio del horror, la víctima logró llegar al kiosco en busca de ayuda, pero sus ruegos fueron completamente ignorados: "Le cerraron la ventana. La dejaron sola frente a cinco personas", denunció Luciana, dejando en evidencia la indiferencia de quienes pudieron haber intervenido.

Los gritos desesperados de la joven alertaron a los vecinos, quienes actuaron rápidamente para evitar un desenlace fatal. La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital de San Cristóbal y luego derivada a Rafaela para recibir atención especializada. Aunque ahora se encuentra fuera de peligro, las heridas en su rostro requerirán la evaluación de un cirujano estético.

Una mujer fue apuñalada en el cuello y su pareja dijo que estaban en medio de un "juego sexual"
Lee también

¡Ni una menos! Una mujer fue apuñalada en el cuello y su pareja dijo que estaban en medio de un "juego sexual"

Se realizaron allanamientos y detuvieron a tres de los cinco atacantes
Se realizaron allanamientos y detuvieron a tres de los cinco atacantes

Según la madre de la víctima, los agresores ya habían protagonizado episodios violentos similares. "No fue un hecho aislado. Los agresores se jactaban de golpear a otros jóvenes y difundían los videos como trofeos en redes sociales", reveló. "Se graban cuando golpean a alguien y lo suben como si fuera una hazaña", agregó con indignación.

Hasta el momento, solo tres de los cinco atacantes están detenidos (tienen entre 16 y 18 años) mientras que los otros dos permanecen prófugos. A esto se suman las amenazas que la familia recibió por parte de los familiares de los agresores, quienes niegan los hechos a pesar de la existencia de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad. "Si no se actúa, van a terminar matando a alguien", advirtió Luciana.

Macabro hallazgo: dos hombres y un animal muertos en una lancha a la deriva
Lee también

En Santa Fe Macabro hallazgo: dos hombres y un animal muertos en una lancha a la deriva

adolescentes Bullying San Cristóbal Santa Fe

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10